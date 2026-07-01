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Wimbledon ONLINE: Muchová postupuje, Siniaková hraje proti Bartůňkové

Karolína Muchová v akci na Wimbledonu
Karolína Muchová v akci na WimbledonuZdroj: ČTK / AP / Maja Smiejkowska
Karolína Muchová postoupila po pěti letech do 2. kola tenisového Wimbledonu
Karolína Muchová postoupila po pěti letech do 2. kola tenisového Wimbledonu
Karolína Muchová postoupila po pěti letech do 2. kola tenisového Wimbledonu
Karolína Muchová postoupila po pěti letech do 2. kola tenisového Wimbledonu
Karolína Muchová postoupila po pěti letech do 2. kola tenisového Wimbledonu
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ČTK, iSport.cz
Wimbledon
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Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou Ruskou Mirrou Andrejevovou na centrálním dvorci. Druhé kolo na londýnské trávě čekalo také Karolínu Muchovou, která Číňanku Čang Šuaj porazila 6:3, 6:2 a slaví postup dál. V českém derby proti sobě nastupují Kateřina Siniaková s Nikolou Bartůňkovou. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Wimbledon - Ženy - 2026

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Devětadvacetiletá Muchová zvládla duel proti o osm let starší Čang Šuaj za 70 minut. Zaznamenala 28 vítězných míčů, odvrátila všech šest brejkbolů a třikrát vzala soupeřce podání. Porazila ji i počtvrté v kariéře a podruhé v této sezoně. Ani tentokrát s ní neztratila ani set.

Muchová zahájila duel proti 64. hráčce světového žebříčku lépe a díky brejku ve čtvrté hře utekla do vedení 4:1. Čang Šuaj však poté na returnu hrozila a česká hráčka musela výhodu brejku bránit. V sedmém gamu odvrátila Muchová tři brejkboly a v devátém gamu další dva. U posledního jí pomohlo i „prasátko“. Poté už olomoucká rodačka set dopodávala.

Také ve druhé sadě získala Muchová brzký brejk a ujala se vedení 3:1. Čang Šuaj mohla ještě duel zdramatizovat, v šesté hře za stavu 2:3 však nevyužila další brejkbol a Muchová už jí poté nedala šanci. V dalších dvou gamech už nepovolila soupeřce ani fiftýn a utkání dopodávala čistou hrou.

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