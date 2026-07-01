Siniakovou uháněli chlapi, mají však smůlu. Titul obhajovat nebude, zvítězila opatrnost
PŘÍMO Z LONDÝNA | Vítězná spolupráce se neopakuje. Alespoň pro letošek. Kateřina Siniaková nebude obhajovat titul wimbledonské šampionky ve smíšené čtyřhře po boku Nizozemce Sama Verbeeka. Třicetiletá deblová legenda se rozhodla mix oželet kvůli přetrvávajícím potížím s kolenem.
„Chtěla jsem obhajovat, ale na druhou stranu nechci hrát úplně všechny soutěže, protože mě stále trápí koleno,“ vysvětlovala Siniaková, jež v All England Clubu startuje v singlu i v deblu po boku americké parťačky Taylor Townsendové. Do poslední chvíle zvažovala, že se zapíše do mixu, nakonec však zvítězila opatrnost.
„Mám něco s vazy v koleni. Táhne se to už od Madridu, kde mi noha podjela a já si je natáhla. Nic vážného tam sice nenašli, ale od té doby neustále trénuji a hraji, takže svaly i vazy dostávají pořádně zabrat. Už holt nejsem nejmladší, takže regenerace neprobíhá tak rychle, jak bych si přála,“ povzdechla si čerstvá třicátnice s tím, že postupem let bude ještě hůř.
Pro start v mixu s Verbeekem by jejich pár zřejmě potřeboval i volnou kartu, jelikož Nizozemec si v deblovém žebříčku pohoršil z loňského 31. místa na současnou 73. příčku. Nebyl však jediný, kdo měl zájem po boku dvanáctinásobné grandslamové šampionky hrát.
„Kluci mi psali dost dopředu, moje odpověď byla však stále stejná. Většinou se rozhoduji na poslední chvíli, takže jsem zájemce spíše zklamala. Naposledy mě kontaktoval Mate Pavič, psal mi také Rajeev Ram nebo John Peers. Nabídek dorazilo víc, protože si hráči všimli mého opětovného zájmu o smíšenou čtyřhru. Těší mě, že zájem trvá, bohužel se nechci vázat dva týdny předem. Hrát všechny tři soutěže je nesmírně náročné. Nezvládala jsem trojboj ve třiadvaceti letech, v současnosti je situace ještě složitější,“ omlouvala se Siniaková všem, jimž dala košem.
Nezastírá však, že jí zájem kolegů lichotí. „Je to samozřejmě příjemné. Kluky těší, že mix zvládnu na vysoké úrovni, což se potvrzuje v klasické čtyřhře. Jejich zprávy mi dělají radost.“