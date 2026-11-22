Pro mě to je pseudopenalta! Ve Svědíkovi po remíze bouchly saze: Cítili jsme křivdu
Když přijede do Pardubic, kde úspěšně startoval trenérskou kariéru, má vždycky vyšší tep než obvykle. V neděli dostala nervová soustava Martina Svědíka zase pořádný záhul. Kouč Zbrojovky ostře protestoval proti nařízené penaltě za stavu 1:0 pro jeho tým. Vztekal se, vzduchem létala slova, která ve vybraném slovníku nenajdete. „Pseudopenalta,“ stál si za svým i desítky minut po utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy, které skončilo plichtou 1:1.
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V prvním poločase byla Zbrojovka pánem pardubického trávníku. Po brance Patrika Čavoše vedla 1:0. Jenže v nastaveném čase se sudí Tomáš Klíma vydal na kontrolu situace, které si jen málokdo všiml. Na hraně vápna, v nikterak nebezpečném prostoru, bouchl míč do ruky Denise Granečného. Penalta! A dobrý výkon hostů byl devalvován exekucí Ryana Mahuty. A v Martinovi Svědíkovi bouchly saze.
Nesouhlasíte s verdiktem rozhodčích?
„Nezlobte se na mě, ale taková penalta... Pro mě to je pseudopenalta, kterou si rozhodčí… Já nevím. Ještě jsem to pořádně neviděl, nechci se k tomu moc vyjadřovat. Kluci mi to ukazovali akorát na tabletu. Nechci to komentovat, stejně tak výkon rozhodčích. Byl bych z toho akorát otrávenej. Co se týče psychiky, ovlivnění to bylo. Cítili jsme křivdu. Za mě tohle prostě nejsou penalty. Když se míč odrazí od země a brnkne to hráči do ruky, tak nevím. Ale samozřejmě to vidím z pozice trenéra Zbrojovky. Někdo na to může mít jiný názor.“
V emocích budu i v dalších zápasech
Druhý poločas jste spíš proseděl na lavičce. Byl to důsledek vašeho nesouhlasu s pokutovým kopem?
„Nemohl jsem mluvit.“
Vážně?
„Opravdu. I v druhém poločase jsem chtěl kolikrát křičet, ale nešlo to. Jsem trenér, jde mi o výsledek, tak nebudu na lavičce jen tak sedět s rukama za zády a mlčet. To nejde. Za mě šlo o situaci, která ovlivnila zápas. Ještě teď jsem v emocích. V emocích budu i v dalších zápasech. Mužstvo to i takhle cítí.“
I Štěpán Langer, kterého jste po jedné ze ztrát drsně vyfénoval?
„Viděl jste naše utkání v Olomouci?“
Upřímně ne.
„Když si pustíte první obdržený gól, šlo o identickou situaci. Ano, ať si vezme balon, ale nesmí ho ztrácet v nebezpečných prostorech. Štěpán ho ztratil, mohli jsme inkasovat. Přesně tyto situace jsme si vyříkávali o reprezentační přestávce. My nechceme rezignovat na fotbal, ale musíme dávat pozor, kde balony ztrácíme. U soupeřovy brány je to v pohodě, ale pokud ztratíme míč před vlastním pokutovým územím ve chvíli, kdy máme otevřenou obranu a vzadu je jen gólman, je to fatální chyba, která nás může stát zápas. Proto jsem ho vyfénoval. Ale na Lanžiho to nemá žádný vliv. On je volnomyšlenkář. (směje se) Jak říkám, hráči jsou zvyklí na moje emoce. Vědí, že to nemyslím zle. Jen z nich chci dostat maximum.“
Došlo i na pohovory s hráči
Podali jste kompaktní výkon, Pardubicím toho moc nedovolili. Pomohla vám reprezentační přestávka?
„Před pauzou jsme neodehráli moc dobré zápasy. Potřebovali jsme se vrátit do vlny týmového výkonu, zodpovědnosti, koncentrace. Dostávali jsme laciné branky. Ztráceli jsme herní disciplínu. Došlo i na pohovory s hráči, protože nás zajímalo, kde z jejich strany vězí problém. Proto nás moc zajímalo, jak to mužstvo v Pardubicích pojme. Jelikož jsme pracovali na tom, abychom byli lépe naladění, týmoví, dali do zápasu emoce. V prvním poločase jsme to splňovali. Ať výkonem, nebo emocemi. Nebavím se o kvalitě, ale o přístupu. Pardubice jsme nepustili do kombinační hry, eliminovali jsme jejich silné stránky. Naopak jsme měli pár dobrých zakončení. Po přestávce se soupeř dostal víc do hry, protože jsme v přechodu ztratili několik jednoduchých balonů. Ale zase jsem viděl hráče blokovat střely, nepustit soupeře do šance. Obecně jsem rád, jak mužstvo zareagovalo.“
Potřebovali jste zvednout náladu, která nebyla po třech porážkách v řadě ideální?
„Tak náladu… Dostávali jsme hodně branek, prohrávali před našimi fanoušky, což nás všechny mrzelo. Nebylo to nic příjemného. Ze šesti utkání jsme čtyři prohráli. Na druhou stranu je to normální proces. Obzvlášť pro nováčka soutěže. Měli jsme dobrý vstup, u toho jsme selektovali hráče. Někteří ano, někteří ne. Pak přijde krize, i na některé klíčové hráče. Pak se potýkáte s výkonnostními problémy. Proto jsme měli problém z hlediska koncentrace a zodpovědnosti u každého jedince. Na tom jsme pracovali. Ukazovali jsme klukům, že inkasované góly nejsou důsledkem systému, ale věcí, které se dají ovlivnit. Nebylo to o náladě. Jen jsme se chtěli vrátit zpátky na naši cestu. To se povedlo.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|3
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu