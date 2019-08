Bouzková skočila na životní místo, Plíšková má opět šanci na jedničku | iSport.cz

Šanci vrátit se do vedení měla i Plíšková už minulý týden v Torontu, ale vypadla ve čtvrtfinále a zůstala v pořadí dvouhry WTA třetí. Petra Kvitová je šestá a Marie Bouzková si po nečekaném postupu do semifinále v Torontu polepšila z 91. na životní 53. místo.

Jednadvacetiletá Ósakaová, vítězka loňského US Open a letošního Australian Open, začala 22. týden v čele pořadí WTA. Tím předčila například slavnou Rusku Marii Šarapovovou.

Marie Bouzková další senzační skalp na turnaji v Torontu nepřidala. České tenistka v semifinále prohrála po třísetové bitvě (6:1, 3:6, 3:6) se Serenou Williamsovou.







V Cincinnati bude Ósakaová hájit vedení před Bartyovou a Karolínou Plíškovou. Češka potřebuje postoupit minimálně do semifinále, aby měla šanci vystřídat Japonku v čele. Pokud Ósakaová postoupí do třetího kola a čtvrtfinále, musí Plíšková do finále, v případě semifinálové účasti Japonky by potřebovala celý turnaj vyhrát.

Všechny tři hráčky mají v prvním kole volný los a v semifinále by na sebe případně narazily Karolína Plíšková s vítězkou French Open Bartyovou.

Čtyřhře nadále vládne Barbora Strýcová. Po torontském titulu si polepšily další české tenistky - Kateřina Siniaková je pátá a Barbora Krejčíková sedmá.

V mužském pořadí vede Srb Novak Djokovič s velkým náskokem před Španělem Rafaelem Nadalem, který v neděli obhájil titul v Montrealu. Čeští hráči v elitní stovce chybějí.

Tenisové žebříčky WTA k 12. srpnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (2.) Ósakaová (Jap.) 6417, 2. (1.) Bartyová (Austr.) 6256, 3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6185, 4. (4.) Halepová (Rum.) 5223, 5. (5.) Bertensová (Niz.) 5120, 6. (6.) Kvitová (ČR) 4780, 7. (7.) Svitolinová (Ukr.) 4577, 8. (10.) S. Williamsová (USA) 3995, 9. (9.) Sabalenková (Běl.) 3565, 10. (8.) Stephensová (USA) 3189, ...16. (15.) Vondroušová 2652, 31. (31.) Strýcová 1750, 38. (41.) Siniaková 1375, 48. (47.) Muchová 1139, 53. (91.) Bouzková 1035, 85. (85.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 696.

Čtyřhra: 1. (1.) Strýcová 8500, 2. (2.) Mladenovicová (Fr.) 8040, 3. (3.) Babosová (Maď.) 8005, 4. (4.) Mertensová (Belg.) 6190, 5. (8.) Siniaková 6035, 6. (5.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 5870, 7. (12.) Krejčíková (ČR) 5620, 8. (7.) Schuursová (Niz.) 5105, 9. (6.) Bartyová 5085, 10. (9.) Čang Šuaj (Čína) 5025, ...18. (20.) Sestini Hlaváčková 3540, 19. (17.) Peschkeová 3470, 21. (22.) Hradecká 3195, 60. (60.) Voráčová (všechny ČR) 1435, 91. (92.) Kristýna Plíšková 906, 96. (96.) Vondroušová 851.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Bartyová 5,396.442, 2. Halepová 5,146.037, 3. Ósakaová 3,855.857, 4. Karolína Plíšková 3,176.004, 5. Kvitová 2,795.135, 6. Bertensová 2,451.974, 7. S. Williamsová 2,402.215, 8. Andreescuová (Kan.) 2,201.985, 9. Vondroušová 2,062.225, 10. Svitolinová 1,986.566, ...12. Strýcová 1,861.057, 24. Siniaková 1,014.843, 45. Muchová 624.375, 54. Krejčíková 520.809, 79. Bouzková 366.053, 89. Kristýna Plíšková 346.640.

Tenisové žebříčky ATP k 12. srpnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 12.325, 2. (2.) Nadal (Šp.) 7945, 3. (3.) Federer (Švýc.) 7460, 4. (4.) Thiem (Rak.) 4925, 5. (6.) Nišikori (Jap.) 4040, 6. (7.) A. Zverev (Něm.) 4005, 7. (5.) Tsitsipas (Řec.) 3455, 8. (9.) Medveděv 3230, 9. (8.) Chačanov (oba Rus.) 2890, 10. (11.) Fognini (It.) 2555, ...103. (107.) Berdych 530, 142. (133.) Veselý 385, 155. (152.) Rosol (všichni ČR) 361.

Čtyřhra: 1. (1.) Cabal a Farah (oba Kol.) oba 7330, 3. (3.) M. Bryan (USA) 6800, 4. (4.) Kubot (Pol.) 6500, 5. (5.) Melo (Braz.) 6230, 6. (6.) Mahut (Fr.) 5060, 7. (19.) Zeballos (Arg.) 4680, 8. (10.) Soares (Braz.) 4530, 9. (7.) Klaasen (JAR) 4365, 10. (11.) Tecau (Rum.) 4340, ...61. (60.) Jebavý (ČR) 1493.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Djokovič 8,911.411, 2. Nadal 8,076.883, 3. Federer 5,751.088, 4. Thiem 4,359.397, 5. Tsitsipas 3,137.517, 6. Medveděv 2,338.176, 7. Fognini 2,213.520, 8. Bautista (Šp.) 2,092.539, 9. Nišikori 1,971.124, 10. A. Zverev 1,847.242, ...85. Berdych 494.829.