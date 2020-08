Prague Open: Bouchardová je ve čtvrtfinále, dřela skoro tři hodiny | iSport.cz

Fanoušci se do areálu ve Stromovce nedostanou, někteří se snaží koukat alespoň zvenčí • Profimedia.cz

„Mají to zmáknuté dokonale. Připomíná to pitstop v F1," říká uznale mluvčí turnaje Karel Tejkal • TK SPARTA PRAHA/Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Někdejší finalistka Wimbledonu Eugenie Bouchardová postoupila do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Kanadská tenistka, hrající díky divoké kartě, dnes v druhém kole porazila na antuce na Spartě Slovinku Tamaru Zidanšekovou po boji 7:6, 6:7 a 6:2 za dvě hodiny a 52 minut.

O čtvrtfinále bude odpoledne hrát Barbora Krejčíková, jež je v hlavní soutěži dvouhry také díky divoké kartě, proti světové dvojce Simoně Halepové z Rumunska.

Šestadvacetiletá Bouchardová získala první set v tie-breaku poměrem 7:2, ale druhý stejným skóre ve zkrácené hře ztratila. V rozhodující sadě se bývalá světová pětka, která je nyní až na 330. místě žebříčku, dostala do vedení 5:1. O game později odvrátila brejkbol a při prvním mečbolu zaťala vítězně pěst po chybě soupeřky.

„Bylo to těžké, je to bojovnice a nemůžete si oddechnout. Jsem nadšená, že jsem to ve třetím setu zvládla, snažila jsem se diktovat výměny. Získala jsem náskok a už si věřila,“ řekla Bouchardová v rozhovoru v České televizi.

V pátečním čtvrtfinále se Bouchardová utká s turnajovou trojkou Elise Mertensovou z Belgie, s kterou ve dvou vzájemných zápasech nezískala ani set.

Prague Open se hraje s dotací 225 500 dolarů za zavřenými dveřmi bez fanoušků a je druhou akcí WTA po koronavirové pauze.

Tenisový turnaj žen Prague Open okruhu WTA (antuka, dotace 225 500 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Bouchardová (Kan.) - Zidanšeková (Slovin.) 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:2.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Hradecká, Kristýna Plíšková (2-ČR) - Voráčová, Listerová (ČR/Švéd.) 6:3, 6:4.