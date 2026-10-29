ONLINE: Česko - Paraguay. Mladíci bojují na MS o finále, předtím zdolali Brazílii
Jízda české fotbalové reprezentace na mistrovství světa kategorie U15 pokračuje. Ve čtvrtfinále zdolali mladíci Brazílii 3:2 po penaltách a postoupili tak mezi nejlepší čtyřku turnaje z celkových 189 účastníků. V boji o finále je čeká Paraguay, která postoupila proti Ghaně stejně jako Češi po penaltovém rozstřelu. Ve finále v Baku pak čeká na vítěze buď Španělsko, nebo Řecko. Probojují se do něj Češi? ONLINE přenos sledujte na iSportu.
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Připomeňme, že se turnaj hraje na menším hřišti s umělou trávou se sedmi hráči do pole a brankářem na 2x20 minut, přičemž se střídá hokejovým způsobem a každé mužstvo může využít dalších pět náhradníků do pole a náhradního brankáře. Mezi poločasy je pouze krátká přestávka na výměnu stran. V případě remízy po základní hrací době následují rovnou penalty.
České výsledky na turnaji
Základní skupina
- Česko – Srí Lanka 5:0 (Schwab 2, Židlík, Petrovič, Žižka)
- Česko – Togo 5:0 (Kyklhorn, Stejskal, Petrovič, Kučera, Židlík)
- Česko – Kuba 9:1 (Kyklhorn 3, Stejskal 2, Schwab 2, Petrovič, Třetina)
- Česko – Americké panenské ostrovy 14:1 (Schwab 4, Kyklhorn 3, Třetina 2, Cupák 2, Žižka, Stejskal, Židlík)
- Česko – Jamajka 5:1 (Schwab 2, Stejskal, Třetina, Židlík)
1. kolo: Česko – Angola 5:1 (Schwab, Češka, Cupák, Stejskal, Židlík)
Osmifinále: Česko – Itálie 5:3 (Třetina 2, Stejskal, Cupák, Schwab)
Čtvrtfinále: Česko – Brazílie 3:2 na penalty (Třetina, Stejskal, Schwab)