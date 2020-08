Kráska Bouchardová přijela pro restart. Na Prague Open překvapila | iSport.cz

Pamatujete? Během SuperBowlu 2017 napsala tenistka Eugenie Bouchardová o poločase na Twitteru, že Falcons z Atlanty mají výhru v kapse. „A když vyhrají Patriots, jdeme na rande?“ zeptal se jeden z jejích followerů. „Jasně,“ nezaváhala Bouchardová a pak jen sledovala, jak New England otáčí dramatické finále k vítězství. Kanadská hvězdička prohranou sázku dodržela, na schůzku šla. A o příběh projevil zájem Hollywood.

Nebyl to jediný případ, kdy bylo o Bouchardové slyšet. Soudila se s americkou tenisovou asociací, kvůli svému zranění hlavy, které prý zavinila příliš kluzká podlaha v šatně během US Open. Marii Šarapovovou tvrdě kritizovala za její dopingový prohřešek a nemluvila o ní jinak než jako o „podvodnici“. Sociální sítě zásobovala spoustou pořádně sexy fotek. A pomalu padala žebříčkem až do čtvrté stovky…

Přišla však koronavirová výluka a po ní turnaj v Praze. Když jste na 322. příčce na světě, musíte být šťastní za šanci zahrát si turnaj WTA. Je to příležitost, jakých nemusí být moc. Eugenie Bouchardová po ní okamžitě hrábla. „Jsem strašně vděčná za příležitost tady hrát. Myslím, že hodně hráček by tady chtělo být. Samozřejmě jsem potřebovala divokou kartu. Ředitel turnaje David (Trunda) je super cool a hrozně milý. Byl tak hodný, že mi jednu udělil,“ vykládala Kanaďanka na videokonferenci po příjezdu do Prahy. „Byla jsem nadšená, když jsem se to dozvěděla. Je skvělé mít zase práci,“ dodala.

Do Stromovky dorazila s trenérkou Rennae Stubbsovou, bývalou světovou deblovou jedničkou, která do loňska pomáhala i Karolíně Plíškové. Začaly spolupracovat v červnu na exhibici v Charlestonu. „Rennae je veselá, hrozně živá, prostě Australanka. Má spoustu energie, na mě až moc, já taková nejsem. Ale na kurtu mi to hrozně pomáhá, vydám ze sebe všechno,“ prozradila Bouchardová. „Trenérek žen není moc, ale zdá se mi, že lépe chápou emoce,“ popsala tenistka, která zažila koučování od Francouzky Nathalie Tauziatové nebo německé legendy Steffi Grafové.

„Když máte pocit, že jste nervózní, protože soupeřka má zvláštní šaty nebo něco podobně bláznivého, trenérka to obvykle chápe, zatímco trenér prostě některým ženským pocitům nerozumí,“ dodala. „Navíc Rennae byla skvělá hráčka, všechny moje trenérky byly výborné tenistky. Jejich zkušenosti a ten ženský pohled na věc je skvělá kombinace, to vážně oceňuju.“

Bouchardová přijela do Prahy bez velkých očekávání. „Je to divné. Absolvovala jsem sice nějaké exhibice, ale turnaj jsem hrála naposledy v lednu, to je sedm a půl měsíce. Nečekám od sebe nic, ale v tom jsme asi všechny na jedné lodi,“ vykládala před začátkem Prague Open. „Ale i kdyby to šlo špatně, udělám, co bude v mých silách. Chci bojovat a zkusit všechno,“ slíbila.

Nešlo to špatně. Bouchardovou čekal těžký začátek proti Veronice Kuděrmětovové. Na rozdíl od Kanaďanky, třiadvacetiletá světová čtyřicítka z Ruska hrála před koronavirovou pauzou svůj nejlepší tenis. V Praze, kde byla osmá nasazená, na ni ale nestačila, Bourchardová vyhrála 6:0 a 6:3.

„Nebyla to vůbec žádná procházka, každý game byl těžký, musela jsem odvracet brejky. Hrála jsem agresivně, což mě těší, o to se vždycky snažím. Jsem na sebe pyšná, bojovala jsem o každou hru,“ dodala.

Už před zápasem prvního kola, v pondělním vydání žebříčku WTA, postoupila o dvě místa na pozici č. 330. Ve virtuálním pořadí smázla díky vítězství nad Kuděrmětovovou třicet míst. Pokud vyhraje i druhé kolo, popoleze o další třicítku. Stane se Praha svědkem restartu jedné skoro ztracené kariéry?