Bez Pcheng? Bez tenisu! Čína dostala od žen stopku, Kvitová tleskala

Na to rozhodnutí Petra Kvitová reagovala na sociálních sítcích jako jedna z prvních. Symbolem tleskajících rukou ocenila stejně jako mnozí další razantní krok WTA proti Číně. Ta zastavila pro sezonu 2022 pořádání turnajů v zemi kvůli případu Pcheng Šuaj. Čínská tenistka sice ve čtvrtek podruhé promluvila prostřednictvím videohovoru se zástupci MOV, pochybnosti o její bezpečnosti poté, co obvinila vysokého politického činitele ze sexuálního napadení, však stále přetrvávají.

St. Petersburg/praha – Ženská tenisová asociace (WTA) nepatří mezi sportovními organizacemi mezi boháče. A na čínské dolarové žíle je závislá. Průměrně se v zemi asijského giganta odehraje 10 turnajů ročně, letos to mělo být dokonce 14, i když kvůli covidové uzávěře neproběhly. I tak byla expanze do Číny, která započala grandslamovými triumfy Li Na zhruba před deseti lety, zásadní vzpruhou pro dámský tenis.

Vše tohle je ale WTA ochotna riskovat ve prospěch vyšších principů. Její šéf Steve Simon dostal požehnání od hráčského výboru, sponzorů a všech dalších přidružených skupin, aby šel s Čínou do razantního sporu. A tak ve středu ohlásil pozastavení konání turnajů v Číně a Hongkongu.

„Nevím, jak bychom mohli po našich hráčkách chtít tam hrát, když Pcheng Šuaj není dovoleno komunikovat svobodně a je zjevně nucena popírat své obvinění ze sexuálního napadení,“ uvedl Simon. „Vzhledem k současné situaci mi dělá starosti také velké riziko, jemuž by naše hráčky a pracovníci byli vystaveni, pokud bychom v roce 2022 pořádali turnaje v Číně,“ dodal s tím, že stopka pro čínské turnaje se může protáhnout i za rok 2022.

WTA se opakovaně a bezvýsledně pokouší s pětatřicetiletou Pcheng Šuaj spojit a má obavy o její blaho i bezpečnost. Dvojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře začátkem listopadu zveřejnila, že se stala obětí sexuálního napadení někdejším čínským vicepremiérem Čang Kao-lim. Od té doby se její jméno stalo předmětem cenzury v Číně, WTA neví o místě jejího pobytu ani o tom, v jakém stavu je.

Čína komunikuje se světem v této kauze pouze prostřednictvím Mezinárodního olympijského výboru (MOV), jemuž už začátkem února začnou v Pekingu zimní olympijské hry. Právě tohle spojení znevěrohodňuje podle pozorovatelů zprávy, které MOV předkládá. Jeho prezident Thomas Bach se s tenistkou spojil již 21. listopadu, podruhé mluvili zástupci MOV s Pcheng Šuaj včera. A opět nebyl zveřejněný videozáznam či přepis hovoru.

MOV nazývá své kroky „tichou diplomacií“ a v čerstvém prohlášení uvedl, že v lednu je naplánováno i osobní setkání s hráčkou.

WTA tato tvrzení neuklidňují. Odblokování čínských turnajů podmiňuje kontaktem s Pcheng Šuaj, ujištěním o jejím bezpečí a transparentním prošetření jejího obvinění ze sexuálního napadení. „Doufáme, že to nabere správný směr, ale pokud to bude pokračovat jako dosud - tedy neproduktivně - jsme připraveni na to, že v té oblasti nebudeme působit,“ uvedl Simon v rozhovoru pro agenturu AP.

WTA sklízí celosvětově za svůj nebojácný přístup ke kauze velké uznání. A je pravděpodobné, že hledat náhradu za čínské turnaje by nemuselo být tak komplikované, jak ukázal úspěch nedávného Masters v mexické Guadalajaře, která nahradila Šen-čen. Otázkou zůstává, zda se z Číny nerozhodne stáhnout také mužská ATP, neboť její propojování programů a dalších aktivit s WTA má být tématem sezony 2022. „Myslím, že je důležité, aby se ATP a WTA vzájemně podporovaly. Jde o život a blaho jednoho z členů tenisové komunity a musíme držet při sobě,“ uvedl Novak Djokovič, světový hráč číslo 1 při Davis Cupu v Madridu.

Vysoká hra s Čínou zdaleka nekončí…