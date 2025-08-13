Lehečkovi tiebreaky přinesly štěstí, v Cincinnati je v osmifinále. Menšík skrečoval
Český prapor v mužské dvouhře turnaje kategorie Masters v Cincinnati dál drží nad hlavou Jiří Lehečka, který v noci udolal ve dvou tie breacích třetího kola Australana Adama Waltona. Čeká jej tedy osmifinále, ve kterém se poměří s lepším z dvojice Ben Shelton – Roberto Bautista.
Bez tří minut dvouhodinová řežba mohla Lehečkovi přinést nepříjemné déjà vu. Vždyť začátkem srpna v Torontu padl se světovou čtyřkou Taylorem Fritzem ve třech tiebreacích 1:2 na sety, i když český tenista neodevzdal během utkání jediné podání.
U rodáka z Mladé Boleslavi bychom navíc v této sezoně napočítali řadu vyrovnaných zápasů, které nedokázal získat na svou stranu. Tohle ale neměl být tentýž případ. Oba borci jednou odevzdali podání soupeři ve druhé sadě, ale 22. nasazený Čech se nakonec radoval z postupu přes 85. hráče světového rankingu.
Lehečka tak minimálně zopakuje osmifinálovou účast z předchozího podniku kategorie Masters v Torontu a zároveň také postup mezi šestnáct nejlepších v Cincinnati z roku 2024. V osmifinále narazí na lepšího z dvojice Shelton, Bautista. Jejich duel se odložil kvůli dešti na středu.
Menšík musel skrečovat
V této fázi turnaje už bude z českých mužů Lehečka poslední nadějí. Jak známo, Tomáš Macháč i Vít Kopřiva padli hned na úvod turnaje. Prvně jmenovaný se poroučel po prohře s francouzským veteránem Adrianem Mannarinem, Kopřiva zase podlehl Kolumbijci Danielu Galanovi.
V úterý se rovněž s betonem v Cincinnati rozloučil šestnáctý nasazený Jakub Menšík. Ten skrečoval zápas s 98. hráčem světa Italem Lucou Nardim za nepříznivého stavu 2:6 a 1:2.
Od startu utkání nepůsobil Menšík v ideálním rozpoložení. Po hladce ztraceném prvním setu Menšík udělal šestou dvojchybu v zápase, kterou věnoval sokovi brejk na 2:1. Pak mu při výměně stran podal ruku a rozhodčímu sdělil, že předčasně ukončuje zápas. Z jakého důvodu Menšík zápas skrečoval, není jasné. Pravděpodobně šlo o nevolnost spojenou s vysokými teplotami, které v posledních dnech v Ohiu panují.
Menšík se tak připravil o možnost střetnutí s Carlosem Alcarazem, což bude právě další Nardiho protivník. Od vítězného březnového tažená v Miami je to pro českou mužskou jedničku další nevýrazný výsledek, kdy vypadl s poměrně jasným outsiderem. Těžko se zapomíná na jeho odpadnutí na Roland Garros s Portugalcem Henriquem Rochou nebo prostějovské fiasko s Ukrajincem Vitalijem Sačkem.
Mezi ženami dál pokračuje Barbora Krejčíková, která ve třetím kole v Cincinnati udolala 2:1 na sety domácí naději Ivu Jovicovou. Je to třetí duel v řadě, kdy musela dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře jít do tří setů. Předtím udolala Alyciu Parksovou a Elinu Svitolinovou.
Krejčíková zůstává pro změnu jedinou českou ženou v pavouku. V osmifinále ji čeká sedmá nasazená Italka Jasmine Paoliniová. Už dříve vypadly Markéta Vondroušová a Linda Nosková. V nočním zápase třetího kola pak na Krejčíkovou nenavázala Karolína Muchová. Padla s 103. hráčkou světa Francouzkou Varvarou Grachevovou.
Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Cincinnati
Muži (dotace 9,193.540 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo:
Lehečka (22-ČR) - Walton (Austr.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), Chačanov (14-Rus.) - Brooksby (USA) 6:3, 6:3.
Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo:
Gračovová (Fr.) - Muchová (11-ČR) 6:2, 6:4, Bronzettiová (It.) - Ostapenková (23-Lot.) 1:6, 6:3, 6:4.
Čtyřhra - 2. kolo:
McNallyová, Nosková (USA/ČR) - Aojamaová, Bucsaová (Jap./Šp.) 7:6 (7:2), 3:6, 13:11.