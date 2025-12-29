Macháč se z Davis Cupu omluvil, chce do TOP 10. Křeče? Problém byl v servisu
Tenista Tomáš Macháč se kapitánovi Tomáši Berdychovi omluvil z nominace na únorové první kolo Davis Cupu v Jihlavě proti Švédsku. Po vzájemné dohodě se chce soustředit na start turnajové sezony, kde bude obhajovat body do žebříčku ATP. Případné úspěšné tažení na Australian Open by ho ale ještě mohlo vrátit do hry.
Začalo to prvním titulem kariéry v Acapulcu a jízdou do top dvacítky. Letošní sezonu Tomáše Macháče ale pak ovlivnily nemoci a potíže s křečemi, kvůli kterým musel z několika zápasů odstoupit. Před úterním odletem na australskou šňůru zapracoval na fyzické přípravě, začal spolupráci s psycholožkou a upravil svůj turnajový program. Místo Davis Cupu se teď chce soustředit na udržení pozice v žebříčku. „Potenciál na to udržet se ve dvacítce nebo i zaútočit na desítku tam je,“ věří Macháč, který se po Novém roce po letech vrací do tenisové Sparty.
Jak proběhla diskuse s týmovým kapitánem Tomášem Berdychem?
„Říkal jsem mu svoji situaci, kterou on chápe. Sám hrál nejlepší tenis, ví, o čem je řeč. Domluvili jsme se, že na první nominaci nebudu. Čeká mě opravdu velká turnajová obhajoba. Chtěl jsem si dát šanci, i když se nebude dařit v Austrálii, zabodovat na dvě stě padesátce v Montpellier, která je zároveň s Davis Cupem. Kdybych nějaký výsledek v Austrálii uhrál, jsem nadále připraven, kdyby mě chtěl Tomáš donominovat a být případně v Jihlavě.“
Jak těžké bylo pro vás vybrat správnou variantu?
„Pro mě je Davis Cup velká priorita, ale momentálně jsem se musel rozhodnout. Nemohl jsem mít obě varianty. Šel jsem touhle cestou. Když to dobře dopadne, budu zase rád v Davis Cupu. Tomáš chápal veškeré body, co jsem řekl, byl jsem rád, že to takhle vzal. V tenhle moment nereprezentovat bylo fakt těžké rozhodnutí. V České republice jsem odehrál dva Davis Cupy a byl to pro mě velký zážitek. Je to něco, co mě mrzí. Naučil jsem se, že v tomhle sportu někdy nemůžu mít všechno. Nejlepší scénář je, kdybych hrál semifinále Australian Opan a pak bychom se viděli v Jihlavě. Neříkám ne, mám to ve svých rukách.“
V letošní sezoně jste začal skvěle, ale pak šla vaše forma dolů. Analyzoval jste si, co za tím stálo?
„Já bych si tam nedával omluvy. Jediná smůla byla, že jsem vyhrál Acapulco a už v průběhu cesty do Indian Wells mi začalo být blbě, onemocněl jsem. Na hodně turnajů jsem se fyzicky nepřipravil, jelikož jsem to tlačil před sebou, neměl jsem prostor se fyzicky připravit. To byla moje chyba, na to se nabaluje koleno, špatný los, to jde pak ruku v ruce. Podnikl jsem kroky, abych se do stejné situace nedostal.“
Nedávno jste léčil zraněné koleno, jak to s ním vypadá?
„Koleno bylo od Tokia, Šanghaje všelijaké. Musel jsem občas hrát s tejpem, abych zápasy dohrál. Léčili jsme to, občas se to vrátilo. Měl jsem tam tři milimetry nález, musel jsem si dát deset dní volno, což mi nabouralo přípravu. Budu vděčný, když budu zdravý.“
Vyřešil jste dlouhodobý problém s křečemi?
„Variant, co křeče může způsobovat, je několik, bylo toho víc. Jednu věc, kterou můžu říct, je technika servisu. Odrážím se z levého lýtka, v těžkých podmínkách se může stát, že taková slabinka vyběhne. Potom nějaké pití, nějaké zápasy jsem hrál po nemoci. Jsou to věci, které se musí pořád ladit, být jak puzzle. Snažil jsem se dát dohromady. Zaklepu, že je to na správné cestě.“
Šetrnější plán na novou sezonu
Nedávno jste oznámil, že jste zahájil spolupráci s psycholožkou, co vás k tomu vedlo?
„Letošní sezona byla opravdu náročná, nahoru – dolů. Proto jsem si dovolil oslovit psycholožku Lenku, která pracuje se sportovci, je opravdu dobrá. Mám nové techniky, dechová cvičení. Dřív jsem tomu nevěřil, teď věřím, že mi to můžu pomoct. Vyjde článek: Macháč má psychické problémy, na tenis chodil jak do práce. To je vytržené z kontextu. Žádné psychické problémy nemám. Je to mentální stránka věci. Že začínám spolupracovat s profesionálem, neznamená, že mám psychické problémy. Jak říká Novak Djokovič: Tenis je každodenní práce.“
S čím jdete do startu sezony v Austrálii?
„Moje hlavní priorita je, abych tam byl stoprocentně připravený, zdravý, abych neřešil bolístky. To je můj hlavní cíl do příští sezony. Na to navazuje kalendář. Chtěl bych víc regenerovat, vnímat kalendář víc než letos. Naložil jsem si moc, kvantita tam byla, ale ne kvalita. Mezi lednem a březnem mě čeká velká obhajoba, protože loni jsem hrál vynikající tenis. Je to stresor, že mi padá dost bodů. Ale když se budu soustředit na svůj tenis, potenciál na to udržet se ve dvacítce nebo i zaútočit na desítku tam je.“
Na TOP 10 chce útočit i Jiří Lehečka, vysoké cíle má také Jakub Menšík. Hecujete se navzájem?
„Je to zdravá konkurence. My sami sobě práci nebereme. Nevnímám rivalitu z mé strany, na druhou stranu je tam přírodní motivace, cíle jsou reálné pro nás všechny. Jsem sám k sobě upřímný, já jsem to nikdy neříkal nahlas. Když jsem hrál v největší formě a porazil Alcaraze 2:0 na sety (v říjnu 2024 v Šanghaji – pozn. red.), on sám říkal, že mám tenis na to být v desítce. Udělám kroky, které bych měl podniknout, aby to šlapalo. Dal jsem si šanci říct, že jsem udělal maximum. Velkými faktory jsou zdraví, musíte mít šťastný los, nemůžete hrát ve třetím kole s Alcarazem. Když udělám maximum, příležitost se dostaví.“
Jaké turnaje máte v prvních měsících roku v plánu?
„Není ještě úplně oficiální, je to spíš nápad, doufám, že tím směrem to půjde. Brisbane, Adelaide, Australian Open. Potom se přihlásím do Montpellier. Pokud na Australian Open postoupím do semifinále, samozřejmě se to bude rušit. Pak je v plánu Rotterdam, Dohá, Dubaj, Indian Wells, Miami.“
To znamená, že vynecháte obhajobu v Acapulcu, kde jste letos vyhrál svůj první turnaj ATP…
„Bylo to těžké rozhodnutí. Tohle byla jediná šance jet na turnaj, kde bych obhajoval titul. Loni jsem hrál v Mexiku vynikající tenis, na druhou stranu mě to unavilo, v Indian Wells jsem byl nemocný. Koukal jsem na to z dlouhodobého hlediska, abych do Indian Wells přiletěl fit. Zvolil jsem variantu tolik necestovat. Je to šetrnější plán.“