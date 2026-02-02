Legendární Alcaraz a anomálie u Djokoviče. Jak vypadá česká nominace na Davis Cup?

Předplatné

„Co děláš, je legendární,“ smekl nejlepší tenista všech dob Novak Djokovič po prohraném finále Australian Open před Carlosem Alcarazem. Španěl získal sedmé vítězství na grandslamu a jako nejmladšímu v historii se mu povedlo zkompletoval kariérní Grand Slam. Nový Centrkurt se věnuje i ženskému finále a kontroverzní osobě Stefana Vukova, který trénuje Jelenu Rybakinovou. Tématem je také česká nominace na Davis Cup. 

  • Kolik grandslamů může Alcaraz vyhrát?
  • Jak působil Rafael Nadal v hledišti mužského finále?
  • Jaké předpovědi vyšly redaktorovi Janu Jarochovi?
  • Co se děje okolo Tomáše Macháče a českého daviscupového týmu?

