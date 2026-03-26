Po slibném úvodu přišel náraz do zdi. Muchová dostala lekci, do finále míří Gauffová
Zažila snový vstup do zápasu, podání favorizované Coco Gauffové prolomila hned v úvodu, jenže poté přišel kolaps. Karolína Muchová do finále turnaje v Miami nepostoupila, na světovou čtyřku nestačila dvakrát 1:6. Přitom zpočátku to byla prvotřídní tahanice, úvodní tři gamy se protáhly na dvaadvacet minut. Pak už dominovala Američanka, která soupeřce uštědřila čtvrtou prohru v kalendářním roce.
Od začátku ledna padla Karolína Muchová jen s pořádně zvučnými jmény. V Brisbane jí vystavila stopku světová jednička Aryna Sabalenková, před dvěma týdny v Indian Wells pak Iga Swiateková. Cesta na Australian Open skončila pro devětadvacetiletou Češku na Coco Gauffové, která opanovala v Miami i další vzájemný střet. Muchovou zdolala už pošesté v kariéře.
Oproti prvnímu grandslamu sezony, kdy se rozhodovalo až v třetí sadě, však daleko jednoznačněji. Úvodní hru sice sebrala Muchová, nicméně vzápětí ztratila hned deset gamů v řadě. „V tu chvíli jsem se cítila strašně dobře,“ usmála se Gauffová.
Možná zlomové momenty utkání nastaly už za stavu 1:1, kdy Muchová promarnila tři brejkboly. Následné podání nezvládla a poté se sesypala úplně. Když měla možnost se ještě v prvním setu vrátit na dostřel, kupila nevynucené chyby.
Celkově jich v utkání zapsala hned sedmatřicet, což je na postup do finále příliš. Gauffová se okamžitě nastartovala i zkraje druhé sady, v níž se ujala vedení 4:0. Byť se Muchová v závěru zvedla, o postupující do finále už nebyl pochyb.
„Jsem šťastná, že se mi zrovna tady daří,“ líčila Gauffová, která kousek od Miami bydlí. „Také jsem ráda, že jsem měla pro změnu rychlejší zápas, protože v turnaji jsem měla víc momentů, kdy to bylo nahoru a dolů.“
Přitom právě v Miami ani nemusela startovat, po nedávné skreči v Indian Wells svou účast dlouho zvažovala. „Bylo to těžko rozhodnutí. Přemýšlela jsem, že turnaj vynechám, ale jednoho dne jsem se probudila a řekla jsem si, že do toho půjdu. Vyplatilo se,“ pokývla spokojená Američanka.