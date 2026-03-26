Lehečka v Miami prošel do semifinále, utká se s Francouzem. Muchovou čeká Gauffová
Tenista Jiří Lehečka vyhrál na v Miami nad překvapením turnaje Španělem Martinem Landalucem 7:6, 7:5 a postoupil do semifinále, což se mu na Masters povedlo teprve podruhé. V duelu o postup do finále narazí na Francouze Arthura Filse. Karolínu Muchovou čeká ve stejné fázi turnaje domácí Coco Gauffová.
V prvním setu si oba hráči drželi servis, a tak musel rozhodnout tie-break, který Lehečka vyhrál suverénně 7:1. Také ve druhé sadě byli oba hráči, které od sebe v žebříčku dělí více než sto míst, na podání dlouho stoprocentní.
Až ve dvanáctém gamu se Lehečka propracoval k mečbolům. První tři sice 22. hráč světa neproměnil, ale při čtvrtém už se soupeřově tlaku ubránil a po více než dvou hodinách mohl i díky osmi esům slavit postup do semifinále. To si čtyřiadvacetiletý Čech dosud na Masters zahrál pouze předloni v Madridu.
Lehečka v Miami napodobil Karolínu Muchovou, která se o finále střetne s Američankou Coco Gauffovou. Oba Češi mají šanci navázat na Jakuba Menšíka, který loni na Floridě senzačně triumfoval.
V semifinále proti Francouzovi
Lehečka se v pátečním semifinále turnaje Masters v Miami střetne s francouzským tenistou Arthurem Filsem. Jednatřicátý hráč světového žebříčku ve středu v dramatické čtvrtfinálové tiebreakové bitvě udolal 6:7, 7:6, 7:6 Američana Tommyho Paula, jemuž v rozhodující zkrácené hře odvrátil čtyři mečboly.
Ještě předtím měl možnost ukončit zápas Fils za stavu 6:5 při podání soupeře, ale Paul odolal. V téměř tříhodinovém zápase tak žádný z tenistů neztratil servis. Tie-break poté rozehrál mnohem lépe Američan a dostal se do vedení 6:2. Filsovi se nicméně povedl málo vídaný obrat, čtyři mečboly za sebou včetně dvou při soupeřově servisu odvrátil a šesti získanými body v řadě dosáhl na vítězství 8:6.
„Byla to bitva a já nikdy z boje neutíkám,“ uvedl Fils, jenž postoupil do semifinále turnaje kategorie Masters poprvé v kariéře. „Tohle je můj zatím nejlepší výsledek v životě. V semifinále udělám maximum, ale už teď mám velkou radost.“
Lehečka ve středu zvládl své čtvrtfinále se španělským překvapením turnaje Martinem Landalucem ve dvou setech. S Filsem se utkají znovu po měsíci, v únorovém čtvrtfinále v Dauhá vyhrál Francouz 6:3, 6:3 a vede vzájemnou bilanci 2:1.
V semifinále ženské části turnaje si zopakují finálové bitvy z letošního Australian Open i předchozího turnaje v Indian Wells nejlepší dvě hráčky současnosti Aryna Sabalenková z Běloruska a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Světová jednička Sabalenková zdolala ve čtvrtfinále Hailey Baptisteovou 6:4, 6:4, druhá hráčka žebříčku Rybakinová přetlačila 2:6, 6:3, 6:4 jinou Američanku Jessicu Pegulaovou. Před dvěma týdny v Indian Wells vyhrála po odvráceném mečbolu v tie-breaku třetího setu Sabalenková.
V druhém semifinále se dnes od 20:00 SEČ střetne Karolína Muchová s domácí Coco Gauffovou.