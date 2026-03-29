ONLINE: Lehečka - Sinner. Čech o senzační titul v Miami, program ale zpožďuje déšť
Velké finále je tu! Tenista Jiří Lehečka hraje na turnaji Masters v Miami o triumf s Italem Jannikem Sinnerem. Čtyřiadvacetiletý český hráč bojuje o třetí a nejcennější titul v kariéře, dosud na okruhu ATP triumfoval vloni v Brisbane a předloni v Adelaide. Dokáže dnes potrápit favorita a naváže v Miami na loňské vítězství Jakuba Menšíka? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Začátek zápasu byl naplánován na 21.00, program v Miami ovšem narušil déšť. Aktuálně je přerušené i finále ženské čtyřhry s Kateřinou Siniakovou, na střet Lehečky se Sinnerem se čeká.
Lehečka se se čtyřnásobným grandslamovým šampionem Sinnerem potkává počtvrté, zatím ho ovšem ani jednou neporazil a nezískal proti němu ani set. Ital usiluje o zkompletování tzv. Sunshine Double, před dvěma týdny triumfoval také na turnaji v Indian Wells. Podobný počin se naposledy povedl Švýcarovi Rogeru Federerovi v roce 2017.