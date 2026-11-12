Vyšetřit a potrestat. Rusko chce sankce proti Česku a spol. Fasel mluvil o zrušení MS juniorů
Ruská hokejová federace podala stížnost k etické komisi IIHF a požaduje potrestání Česka i dalších svazů.
Kanadské úřady oznámily, že nepustí ruské hráče na MS juniorů, a to ani pod neutrálním statusem nebo s platnými vízy.
Bývalý šéf IIHF René Fasel pochybuje o přesunu turnaje do jiné země a jako krajní řešení zmínil jeho úplné zrušení.
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Prezident Ruské hokejové federace FHR Vladislav Treťjak oznámil, že podal stížnost k etické komisi Mezinárodní hokejové federace IIHF s požadavkem potrestat národní asociace, které vyzývají k bojkotu zápasů s ruskými reprezentacemi. FHR navíc trvá na účasti juniorského týmu na mistrovství světa v roce 2027, které se má konat v Kanadě.
Rusko žádá trest
Kontroverzní rozhodnutí mezinárodní sportovní arbitráže CAS z 30. října zavázalo IIHF připustit ruské reprezentace v roce 2027 na pět světových šampionátů. Několik národních svazů návrat Ruska kategoricky odmítá. O neochotě nastoupit se vyjádřili zástupci Finska, Švédska, České republiky, Lotyšska, Norska a Dánska. Podobný postoj zaujalo i Rakousko. Finský hokejový svaz rovněž informoval o jednáních s dalšími národními asociacemi s cílem vypracovat společný postoj.
Rusko nesmělo na mezinárodní scénu kvůli agresi na Ukrajině. Nyní se stalo žalobcem. Treťjak tvrdí, že organizátoři podobných iniciativ by měli být disciplinárně potrestáni. „FHR zaslala etické komisi IIHF žádost s požadavkem, aby prošetřila a potrestala ty federace, které se podílely na organizaci takového bojkotu,“ uvedl pro agenturu TASS.
Kanada dala Rusům stopku
Samotná IIHF přitom vyjádřila zklamání nad rozhodnutím CAS. Mezinárodní organizace zdůraznila, že je i nadále znepokojena otázkami bezpečnosti účastníků soutěží, ale hodlá rozhodnutí soudu respektovat. Předmětem sporu se stalo mistrovství světa juniorů, které se má hrát na přelomu roku v Kanadě. IIHF měla národním svazům údajně rozeslat návrh aktualizovaného rozlosování, podle kterého by Rusko v turnaji nahradilo Norsko. V oficiálním rozpisu je však nadále uveden celek ze Skandinávie.
Ruský svaz zaslal 10. listopadu mezinárodní federaci dopis s požadavkem zajistit účast Rusů na juniorském šampionátu nebo přesunout turnaj do jiné země. Kanadské úřady záhy informovaly IIHF a organizaci Hockey Canada, že ruským hráčům neudělí víza. Podle informací stanice TSN nebudou na turnaj vpuštěni ani hokejisté, kteří působí v kanadských soutěží a víza už mají, což byla možnost, s níž Rusko kalkulovalo jako s náhradní variantou. Start podle vyjádření kanadské vlády nebude případně umožněn ani výběru, jenž by měl neutrální status.
Přesun MS juniorů? Nepravděpodobné
Poslanec ruské Státní dumy Dmitrij Sviščov přišel s návrhem zbavit Kanadu práva na pořádání juniorského šampionátu. Podle něj by IIHF měla reagovat na kroky hostitelské strany, která odmítá plnit rozhodnutí CAS. Poslanec rovněž vyzval k potrestání Hockey Canada a vyjádřil přesvědčení, že turnaj by mohly hostit jiné země, včetně Ruska. Bývalý prezident IIHF René Fasel však o možnosti přesunu pochybuje. Upozornil na organizační obtíže spojené s přípravou soutěže. „Případné přesunutí mistrovství světa juniorů je nepravděpodobné. Je příliš málo času na to, aby se našel jiný organizátor,“ prohlásil v rozhovoru pro Sport-Express.
Fasel byl šéfem IIHF 27 let. Získal ruské občanství a v zemi začal podnikat. V hokejovém zákulisí má stále vliv. Švýcarský rodák přišel i s krajním řešením. „Do začátku šampionátu zbývá pět šest týdnů a nevidím z této situace východisko. Možná by se měl zrušit, protože přesunout ho jinam je obtížné. Není to jednoduché, ale tak rozhodl arbitrážní soud a je třeba se tím řídit,“ uvedl bývalý vládce mezinárodního hokeje.