Skvělá Muchová! Ve Stuttgartu prošla do finále, o třetí titul s Ruskou?
Tenistka Karolína Muchová v semifinále turnaje ve Stuttgartu porazila 6:4, 2:6 a 6:4 Elinu Svitolinovou z Ukrajiny a zahraje si o třetí titul v kariéře. Ve finále ji čeká Ruska Mirra Andrejevová, nebo Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
Muchová si poradila se čtvrtfinálovou přemožitelkou Lindy Noskové za dvě hodiny a 16 minut. Ve finále, ve kterém bude mimo jiné hrát o sportovní vůz Porsche, může navázat na únorový triumf z Dauhá.