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Friisův návrat do Sparty by pomohl Priskemu i útočníkům. Co Bořil jako asistent?

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Friisův návrat by pomohl Priskemu i útočníkům Sparty. Co Bořil jako asistent s „šestým smyslem“? • Zdroj: iSport.cz
Brian Priske s Larsem Friisem
Brian Priske během utkání proti Bohemians
Bývalý trenér Sparty Lars Friis
Odvolá Sparta Briana Priskeho?
Brian Priske s Larsem Friisem
Brian Priske
Odvolá Sparta Briana Priskeho?
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TV iSport
Chance Liga
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„Nejde o to, že útočníci Sparty nedávají góly – oni prostě ani nehrajou dobře. A Lars Friis je volný,“ zazní v novém díle pořadu „Divoké sny Adama a Fíka“, v němž redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl a Adam Nenadál s VELKOU nadsázkou komentují fotbalová témata, která je zaujala. Dával by návrat dánského divočáka, který je momentálně bez angažmá, smysl? Roste v Janu Bořilovi unikátní asistent s „šestým smyslem“? Měl by někdo volat Lukáši Vorlickému? A nebyla by „španělská“ revoluce v českém fotbale kompletní, kdyby Michala Bílka u lvíčat vystřídal jiný kouč?

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Tématické okruhy:

  • Dánský restart Sparty?

  • Kdo by měl podle Fíka nahradit Bílka u U21?

  • Měl by někdo volat Lukáši Vorlickému?

  • Jan Bořil jako unikátní asistent s „šestým smyslem“?

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Předpověď týmu · Sezonní
Sparta Praha
Očekávané umístění:2. místo
96%Skupina o titul
4%Play off o umístění
0%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 15. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Sparta1473426:1424
5Olomouc1473422:2024
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Plzeň1455429:2220
9Bohemians1455415:1520
10Zbrojovka1462617:2220
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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