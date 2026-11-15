Medvědi dostali doma nakládačku. Pastrňák dělal, co mohl, pak si povzdechl: Těžký...
David Pastrňák přispěl dvěma body za gól a asistenci. Bruins však doma v hokejové NHL schytali od Minnesoty šestibrankový příděl. Dřív nedobytná citadela TD Garden padla po výprasku 2:6 podruhé za sebou. Wild naopak natáhli bodovou sérii na jedenáct zápasů. „Mají opravdu kvalitní tým. Využili našich chyb, nepřesností a vyhráli. Momentálně nehrajeme tak, jak bychom měli,“ řekl zklamaný kapitán Bostonu.
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Poprvé v této sezoně Bruins ztratili dvě utkání za sebou. Navíc doma. Po porážce s Montrealem padli v duelu s nejlepším týmem Západní konference. Inkasovali celkem jedenáct gólů. „Byl to pro nás těžký týden, ale víme, že máme na mnohem víc, což je nejdůležitější. Musíme začít hrát to, co umíme a na co je náš tým stavěný,“ pravil David Pastrňák, který skóroval po čtyřech zápasech. Dal devátý gól v sezoně, celkově ve 20 utkáních zaznamenal 26 bodů (9+17).
Pastrňák: Musíme hrát líp v obraně
Tým Wild je v poslední době hodně divoký. Venku vyhrál už desetkrát a v NHL je v tomhle ohledu nejlepší. Na ledě soupeře zvítězil poosmé za sebou, během této šňůry posbíral skóre 34:12. V jedenáctém zápase po sobě taky vstřelil úvodní gól. Návštěvníci z Minnesoty si zařádili i proti Pastovi a vyplenili Boston. Utrhli se na začátku prostřední části, po 22 minutách hry měli třígólový náskok.
„Jakmile se dostanete do takové situace proti týmu, který v poslední době hraje opravdu dobře, je těžké se z toho vzpamatovat. Musíme hrát líp v obraně,“ poznamenal Pastrňák. Na první gól Bruins přihrál Fraseru Mintenovi. Ve 45. minutě se prosadil ranou z ostrého úhlu a snížil na 2:4. Kouč Minnesoty John Hynes si vzal oddechový čas. Jeho tým o necelé dvě minuty později odpověděl pátou trefou a vzdor Bostonu definitivně zlomil gólem do opouštěné branky.
Kouč Sturm pochválil soupeře
„Zápas jsme nezačali vůbec špatně. Bojovali jsme a byli připravení. Ale to, jak vlažně jsme nastoupili do druhé třetiny, se prostě nesmí stávat. Dotahovat manko proti tak dobrému týmu je pak strašně těžké. Věříme, že můžeme být kvalitním týmem, ale musíme to prokazovat na ledě a neustále se zlepšovat,“ hodnotil Minten.
„Věřím, že nám zápasy proti takovým týmům, obzvlášť jako tenhle, pomůžou posunout se dál. Způsob, jakým hrají a jak brání v útočném pásmu, jak se tlačí do brány a jejich celkové nastavení... To bylo velmi působivé,“ pochválil soupeře bostonský kouč Marco Sturm.
Zkušený bek Charlie McAvoy se snažil brát porážku s nadhledem. „V téhle lize musíte jít den po dni. Ne každý večer předvedete to nejlepší. Poučíme se a hodíme to za hlavu. Sezona je dlouhá a není důvod k nějaké frustraci. Zatím jsme si vybudovali docela slušnou výchozí pozici,“ povídal jeden z lídrů Bruins.
Faberův návrat, Hughesův rekord
Do sestavy Minnesoty se vrátil obránce Brock Faber, který se zotavil po fraktuře lebky. Nastoupil poprvé od 25. září, kdy ho v přípravném utkání zasáhl puk do hlavy. Konečně mohl osahat, o čem současné Wild vlastně jsou. V zápase měl nejlepší bilanci +4, vrátil se do přesilovek i oslabení. „Upřímně řečeno, z mého pohledu to byl asi docela šťastný zápas. Nemyslím si, že bych podal svůj nejlepší výkon. Ale cítil jsem se dobře. Cítil jsem se líp, než jsem čekal,“ líčil.
Svou výjimečnost předvedl Quinn Hughes. Gólem na 0:2 na začátku prostřední části bodoval pojedenácté za sebou a vyrovnal svůj vlastní klubový rekord pro obránce Wild, který stanovil po příchodu v minulém ročníku. „Zkrátka máme opravdu dobrý tým,“ řekl k tomu americký bek, jenž do Minnesoty přišel z Vancouveru loni v polovině prosince. V posledních 11 utkáních si připsal 17 bodů (5+12). Zároveň se jako zadák dostal nejrychleji v historii klubu na celkových 30 bodů, stihl to ve 22 utkáních.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|21
|15
|1
|2
|3
|87:47
|34
|2
Devils
|21
|10
|5
|0
|6
|80:61
|30
|3
Tampa
|20
|11
|2
|2
|5
|74:59
|28
|4
Montreal
|20
|8
|4
|4
|4
|68:61
|28
|5
Ottawa
|21
|10
|3
|2
|6
|68:61
|28
|6
Boston
|20
|10
|3
|1
|6
|72:52
|27
|7
Florida
|21
|10
|2
|2
|7
|69:61
|26
|8
Rangers
|21
|12
|0
|1
|8
|64:57
|25
|9
Islanders
|19
|7
|2
|4
|6
|60:56
|22
|10
Washington
|18
|8
|2
|0
|8
|62:65
|20
|11
Buffalo
|20
|6
|2
|4
|8
|55:70
|20
|12
Detroit
|21
|6
|2
|3
|10
|57:64
|19
|13
Toronto
|22
|7
|1
|2
|12
|69:76
|18
|14
Flyers
|22
|6
|0
|6
|10
|51:72
|18
|15
Pittsburgh
|20
|3
|4
|2
|11
|62:71
|16
|16
Columbus
|18
|2
|5
|0
|11
|45:58
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|22
|14
|1
|4
|3
|76:48
|34
|2
Edmonton
|21
|12
|3
|3
|3
|82:58
|33
|3
Vegas
|21
|11
|2
|3
|5
|71:57
|29
|4
Nashville
|20
|8
|3
|5
|4
|62:55
|27
|5
Colorado
|21
|12
|0
|3
|6
|85:64
|27
|6
Dallas
|19
|8
|3
|2
|6
|54:49
|24
|7
Utah
|21
|8
|2
|3
|8
|71:75
|23
|8
Winnipeg
|21
|8
|2
|3
|8
|66:72
|23
|9
Anaheim
|20
|9
|1
|1
|9
|73:76
|21
|10
St. Louis
|20
|8
|1
|2
|9
|55:59
|20
|11
San Jose
|22
|2
|7
|2
|11
|59:79
|20
|12
Seattle Kraken
|18
|6
|3
|1
|8
|59:66
|19
|13
Calgary
|20
|8
|1
|1
|10
|50:68
|19
|14
Kings
|18
|3
|2
|2
|11
|49:63
|12
|15
Chicago
|20
|3
|2
|2
|13
|46:83
|12
|16
Vancouver
|21
|1
|2
|1
|17
|57:95
|7