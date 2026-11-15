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Medvědi dostali doma nakládačku. Pastrňák dělal, co mohl, pak si povzdechl: Těžký...

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Pastrňákovy dva body (1+1) proti Minnesotě, Boston ale vysoko prohrál • Zdroj: NHL.com
Bostonský útočník David Pastrňák bojuje o puk před brankou Jespera Wallstedta z Minnesoty
Boston na domácím ledě schytal příděl od rozjeté Minnesoty, inkasoval šest gólů
Boston na domácím ledě schytal příděl od rozjeté Minnesoty, inkasoval šest gólů
Boston na domácím ledě schytal příděl od rozjeté Minnesoty, inkasoval šest gólů
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Pavel Bárta
Pavel Bárta
NHL
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David Pastrňák přispěl dvěma body za gól a asistenci. Bruins však doma v hokejové NHL schytali od Minnesoty šestibrankový příděl. Dřív nedobytná citadela TD Garden padla po výprasku 2:6 podruhé za sebou. Wild naopak natáhli bodovou sérii na jedenáct zápasů. „Mají opravdu kvalitní tým. Využili našich chyb, nepřesností a vyhráli. Momentálně nehrajeme tak, jak bychom měli,“ řekl zklamaný kapitán Bostonu.

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Poprvé v této sezoně Bruins ztratili dvě utkání za sebou. Navíc doma. Po porážce s Montrealem padli v duelu s nejlepším týmem Západní konference. Inkasovali celkem jedenáct gólů. „Byl to pro nás těžký týden, ale víme, že máme na mnohem víc, což je nejdůležitější. Musíme začít hrát to, co umíme a na co je náš tým stavěný,“ pravil David Pastrňák, který skóroval po čtyřech zápasech. Dal devátý gól v sezoně, celkově ve 20 utkáních zaznamenal 26 bodů (9+17).

Pastrňák: Musíme hrát líp v obraně

Tým Wild je v poslední době hodně divoký. Venku vyhrál už desetkrát a v NHL je v tomhle ohledu nejlepší. Na ledě soupeře zvítězil poosmé za sebou, během této šňůry posbíral skóre 34:12. V jedenáctém zápase po sobě taky vstřelil úvodní gól. Návštěvníci z Minnesoty si zařádili i proti Pastovi a vyplenili Boston. Utrhli se na začátku prostřední části, po 22 minutách hry měli třígólový náskok.

„Jakmile se dostanete do takové situace proti týmu, který v poslední době hraje opravdu dobře, je těžké se z toho vzpamatovat. Musíme hrát líp v obraně,“ poznamenal Pastrňák. Na první gól Bruins přihrál Fraseru Mintenovi. Ve 45. minutě se prosadil ranou z ostrého úhlu a snížil na 2:4. Kouč Minnesoty John Hynes si vzal oddechový čas. Jeho tým o necelé dvě minuty později odpověděl pátou trefou a vzdor Bostonu definitivně zlomil gólem do opouštěné branky.

Kouč Sturm pochválil soupeře

„Zápas jsme nezačali vůbec špatně. Bojovali jsme a byli připravení. Ale to, jak vlažně jsme nastoupili do druhé třetiny, se prostě nesmí stávat. Dotahovat manko proti tak dobrému týmu je pak strašně těžké. Věříme, že můžeme být kvalitním týmem, ale musíme to prokazovat na ledě a neustále se zlepšovat,“ hodnotil Minten.

„Věřím, že nám zápasy proti takovým týmům, obzvlášť jako tenhle, pomůžou posunout se dál. Způsob, jakým hrají a jak brání v útočném pásmu, jak se tlačí do brány a jejich celkové nastavení... To bylo velmi působivé,“ pochválil soupeře bostonský kouč Marco Sturm.

Zkušený bek Charlie McAvoy se snažil brát porážku s nadhledem. „V téhle lize musíte jít den po dni. Ne každý večer předvedete to nejlepší. Poučíme se a hodíme to za hlavu. Sezona je dlouhá a není důvod k nějaké frustraci. Zatím jsme si vybudovali docela slušnou výchozí pozici,“ povídal jeden z lídrů Bruins.

Faberův návrat, Hughesův rekord

Do sestavy Minnesoty se vrátil obránce Brock Faber, který se zotavil po fraktuře lebky. Nastoupil poprvé od 25. září, kdy ho v přípravném utkání zasáhl puk do hlavy. Konečně mohl osahat, o čem současné Wild vlastně jsou. V zápase měl nejlepší bilanci +4, vrátil se do přesilovek i oslabení. „Upřímně řečeno, z mého pohledu to byl asi docela šťastný zápas. Nemyslím si, že bych podal svůj nejlepší výkon. Ale cítil jsem se dobře. Cítil jsem se líp, než jsem čekal,“ líčil.

Svou výjimečnost předvedl Quinn Hughes. Gólem na 0:2 na začátku prostřední části bodoval pojedenácté za sebou a vyrovnal svůj vlastní klubový rekord pro obránce Wild, který stanovil po příchodu v minulém ročníku. „Zkrátka máme opravdu dobrý tým,“ řekl k tomu americký bek, jenž do Minnesoty přišel z Vancouveru loni v polovině prosince. V posledních 11 utkáních si připsal 17 bodů (5+12). Zároveň se jako zadák dostal nejrychleji v historii klubu na celkových 30 bodů, stihl to ve 22 utkáních.

KonecLIVE
26

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina211512387:4734
2Devils211050680:6130
3Tampa201122574:5928
4Montreal20844468:6128
5Ottawa211032668:6128
6Boston201031672:5227
7Florida211022769:6126
8Rangers211201864:5725
9Islanders19724660:5622
10Washington18820862:6520
11Buffalo20624855:7020
12Detroit216231057:6419
13Toronto227121269:7618
14Flyers226061051:7218
15Pittsburgh203421162:7116
16Columbus182501145:5814
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota221414376:4834
    2Edmonton211233382:5833
    3Vegas211123571:5729
    4Nashville20835462:5527
    5Colorado211203685:6427
    6Dallas19832654:4924
    7Utah21823871:7523
    8Winnipeg21823866:7223
    9Anaheim20911973:7621
    10St. Louis20812955:5920
    11San Jose222721159:7920
    12Seattle Kraken18631859:6619
    13Calgary208111050:6819
    14Kings183221149:6312
    15Chicago203221346:8312
    16Vancouver211211757:957

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