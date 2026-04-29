Expert o Vondroušové: Případ z nevědomosti je tragická věc. Kontroly na záchodě? Drsné, ale nutné
Dekády byl v tuzemsku hlavní tváří boje proti dopingu. Jan Chlumský (73), dlouholetý šéf exekutivy Českého antidopingového výboru momentálně již ve výslužbě, popsal případ tenistky Markéty Vondroušové z pohledu těch, kteří se podvodníky snaží chytat. „Pokud vznikne případ z nevědomosti, je to tragická věc,“ říká.
Kdysi v Česku zosobňoval boj proti nekalým praktikám ve sportu. Zažil toho spoustu, sáčky s cizí močí přilepené k tělu či vzpěrače na mistrovství Evropy, kteří se museli vysvléci donaha a teprve v zapůjčených županech byli testováni. Jan Chlumský přiznává, že metody boje proti dopingu jsou někdy drastické, ale také vysvětluje, že jinak to nejde.
Markéta Vondroušová loni v prosinci odmítla spolupracovat s německou komisařkou, která ji navštívila doma. Jak neobvyklé je neodevzdat vzorek?
„Jde o jeden z případů porušení antidopingových pravidel a zcela neobvyklé to určitě není. Že sportovec odmítl kontrolu, se nám stávalo docela často. Když odmyslím sport nesport kulturistiku, tak se to dělo i v jiných odvětvích jako vzpírání či silový trojboj.“
Jak to obyčejně končilo?
„Většinou potrestáním sportovce, ale byly svazy i mezinárodní federace, které vzaly určitá tvrzení sportovce nebo se i částečně doložilo, že komisař nepostupoval přesně podle pravidel. To nemůžu vyloučit ani u Markéty Vondroušové, tu německou komisařku neznám a svědci ani kamery tam asi nebyli, takže to bude trochu složitější na posouzení. Ale v případě komisařů, kteří provádějí tyto mezinárodní lítačky, se mi zdá, že by měli být na náležité úrovni. Nevíme také, v kolik hodin přišla.“
Vondroušová tvrdí, že ve čtvrt na devět večer.
„Tak to je ještě snesitelné. My jsme komisaře instruovali, aby chodili tak do osmé hodiny večer. I když pravidla teoreticky připouštějí přijít i v jednu hodinu ráno. Je to sice drastické, ale také chci vysvětlit, že pravidla jsou vůči sportovcům tak přísná kvůli tomu, že jsou některé dopingové látky, které mají velmi krátký poločas setrvání v těle. Sice nemají nějaký významný efekt na povzbuzení výkonu, ale přesto tyhle mikrodávky sportovci vychytrale využívali s tím, že předpokládali, že je nikdo zrovna nebude kontrolovat.“
A proto se provádějí testy i mimo hodinové okno, které denně sportovci hlásí.
„Ano, to je v praxi již minimálně deset let. Dokonce nás WADA či mezinárodní federace instruovaly, abychom pro mimosoutěžní kontroly u českých nebo zahraničních sportovců dělali první pokus mimo ten hodinový slot. A jen v případě, pokud sportovce nenalezneme, šli až druhý den na daný hodinový slot. Takže upozorňuji, že pokud by Markéta Vondroušová nebyla doma, tak se jí nic nestane. To samé, kdyby komisařce neotevřela. To se nám taky stávalo, že se někdo objevil za záclonou, ale neotevřel nám. To pak ale nemůžete hlásit za porušení antidopingových pravidel.“
Vondroušovou překvapilo, že za ní přišla neznámá komisařka z Německa. Proč chodí na přepadovky i lidé ze zahraničí?