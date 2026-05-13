Zápas legend po 25 letech. Ulihrach se střetne s Novákem: Budeme chtít přežít
Ještě před velkou érou Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka táhli český daviscupový tým. Bohdan Ulihrach si začátkem června na prostějovském turnaji UniCredit Czech Open po čtvrt století zopakuje finále se svým dlouholetým parťákem Jiřím Novákem. „Podle mě budeme chtít oba dva, abychom to přežili, abychom se nezranili,“ usmívá se Ulihrach.
Jejich společná éra v Davis Cupu sice není ozdobená titulem, ale dokázali velké věci. Jiří Novák v týmové soutěži porazil legendárního Peta Samprase i začínajícího Rafaela Nadala. Bohdan Ulihrach předvedl možná svůj životní výkon v památné bitvě ve Švédsku v roce 2001.
Už tehdy se říkalo, že mělo Česko tým na vítězství v Davis Cupu. Souhlasíte?
„Je to škoda. Vím, že se to tenkrát říkalo. Jeden nemocný, ztráta formy, pak můj doping na konci roku 2002… Vyšlo to o deset let později.“
Nemrzí to dneska?
„Jo, mrzí, ale všechno to odnes čas. Semifinále máme, ale to jsme nehráli ani jeden, to bylo na začátku kariéry se Švédy ve Sportovní hale. Možná mě mrzí, že jsme si nezahráli v O2 areně.“
V Prostějově jste vyhrál v roce 1997 a v roce 2001. Vzpomenete si na tehdejší finálový triumf proti Novákovi?
„Moc si nevzpomínám. Tomáš Cibulec mi říkal, že to bylo 2001, já jsem si myslel, že to bylo v roce 1997. Ale už je to tolik let… Prý jsme hráli tři sety. To už taky nevím…“
Co čekáte od společné exhibice po letech?
„Určitě tam pojedu strašně rád, vždycky jsem tam rád jezdil. Výhoda byla, že jsme bydleli přímo na kurtech. Všechno bylo při ruce. Areál se zvelebil, jsou tam dva nové betonové kurty. Já se tam moc těším. Jirku vždycky vidím hodně rád. Určitě se budeme muset rozcvičit, abychom se nezranili. Žádná speciální příprava asi nebude.“
Jak se udržujete?
„Už asi čtvrtým, pátým rokem hraju pražskou veteránskou ligu. Nějaké zápasy budu v nohou mít.“
Víte, jakou máte s Novákem bilanci?
„Asi vede spíš on.“
Je to 4:3 pro něj, pokud počítáme i challengery…
„Aha, to jsem si myslel, že i víc. Jednou jsem od něho v Moskvě dostal 6:1, 6:0. Tady jsem ho porazil v Prostějově. Jednou možná na Long Islandu? Další zápasy si nevybavuju.“
Proběhnou mezi vámi hecovačky?
(směje se) „Ne, to ne. Bude to v přátelském duchu.“
Jste v kontaktu?
„Jsme. On je jeden z mála kluků mé generace, co jsme spolu hráli, s kterým jsem v kontaktu. Naposledy mi před týdnem posílal fotky z Říma, že už bych to tam nepoznal.“
Jak vnímáte jeho současné angažmá u Barbory Krejčíkové? Sedne mu role trenéra?
„Asi jo. On měl před dvěma roky docela dost velké zdravotní problémy. Říkal, že je rád, že nemusí být doma, že mu to připomíná to těžké období, z kterého se dostal. On je pohodový kluk, nekonfliktní. Výborné oko, byl pátý na světě. Určitě má co předat.“
Vás role trenéra nelákala?
„Jak jsem skončil, se sestrami Plíškovými jsem jezdil asi půl roku, ještě než byly dobré, než se dostaly do stovky. Pak to nějak vyšumělo, ani se nikdo neozval.“
Jak se teď máte?
„Dobře. Chodím občas hrát s dcerou. Ona se mnou už moc nechce, je jí patnáct let, je v pubertě. Víme, jak to je… (směje se) Jinak se mám dobře. V létě jezdím hodně na kole, v zimě lyžuju.“
Sledujete tenis?
„Já to sleduju spíš na teletextu. Lidi se zeptají, to ještě existuje. My jsme ta stará škola. (směje se) Určitě sleduju Davis Cup. Byl jsem po dlouhé době i v České televizi, když hráli ten nešťastný zápas proti Španělsku. Patnáct lidí přede mnou odpadlo, tak mi volali večer předem: Hele, poslední možnost, musíš to nějak zachránit! Samozřejmě sleduju české kluky. Teď jsou neskuteční. Jsou tři kolem třicítky. Lehečka klepe a dveře desítky, Menšík už tam skoro byl. Když jsme se vloni ve studiu loučili, říkali jsme, že jejich čas přijde, že určitě mají na to vyhrát, když se jim to sejde.“
Jak vidíte kvalitu prostějovského turnaje?
„Prostějovský challenger byl vždycky pověstný. Vždycky tam byli hráči, co v prvním týdnu vypadli z Paříže, nebo ještě někdo z padesátky. Devíza turnaje je, že se tam můžou nalákat opravdové hvězdy. Byli tam i hráči, kteří v době konání turnaje byli v desítce na světě.“
Jak vidíte Víta Kopřivu, papírově největší českou naději pro Prostějov?
„Ten má neskutečný progres. Já se znám s jeho trenérem Jardou Pospíšilem. Říkal o něm, že je strašně hodný kluk, možná že mu trošku chyběl drive. Šel pomaličku, teď je mu osmadvacet a dostává se tam. Je výborný na antuce. Když všichni hrajou v hale nebo betony v Severní Americe, on si jede na svoje turnaje v jižní Americe. Hraje výborně.“
UNICREDIT CZECH OPEN
Termín: 1. - 7. června
ULIHRACH VS. NOVÁK
3:4
Moskva 2001 – Novák (6:1, 6:0)
Prostějov 2001 – Ulihrach (6:4, 6:7, 6:3)
Mnichov 2001 – Novák (6:4, 6:4)
Long Island 1999 – Ulihrach (1:6, 6:3, 6:2)
Indianapolis 1997 – Novák (6:2, 6:2)
Ostrava 1996 – Novák (6:4, 6:2)
Birmingham 1995 – Ulihrach (6:4, 7:6)