Návrat legendy! Serena Williamsová se po čtyřech letech objeví na kurtu
Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se čtyři roky po ukončení kariéry vrátí na WTA Tour a odehraje čtyřhru na trávě v Queen's Clubu. O startu čtyřiačtyřicetileté vítězky 23 grandslamů informovali pořadatelé londýnského turnaje, který je jednou z generálek na Wimbledon.
„Queen's Club se zdá být ideálním místem pro začátek této další kapitoly. Tráva mi přinesla jedny z nejdůležitějších okamžiků kariéry a jsem nadšená, že se mohu vrátit na jednom z nejikoničtějších míst tohoto sportu,“ řekla Williamsová v prohlášení.
Pro start v turnaji dostala tenisová ikona divokou kartu. Ačkoliv zatím není oficiálně potvrzeno, s kým bude v Londýně hrát, podle řady spekulací vytvoří deblový pár s nastupující kanadskou hvězdičkou, devatenáctiletou Victorií Mbokovou.
Williamsová ukončila veleúspěšnou kariéru v roce 2022, rok na to porodila druhou dceru, první přišla na svět v roce 2017. Loni se ale přihlásila do antidopingového programu, což je podmínka pro účast na turnajích. Potvrdit návrat nicméně dlouho opakovaně odmítala.