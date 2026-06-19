Serenino tělo snů ve sportu otevírá velké téma: budou léky na hubnutí dopingem?
Ve čtyřiačtyřiceti a po dvou dětech se Serena Williamsová vrátila na kurty s postavou, jakou neměla ani v nejlepších letech. Shodit až patnáct kilogramů se jí podařilo s pomocí léků a otevřeně o tom hovoří. Comeback Američanky tak nastoluje závažné téma: v budoucnosti může být taková praktika považována za doping. WADA již látky, které potlačují chuť k jídlu, zařadila na seznam monitorovaných.
Ke třiadvaceti grandslamovým titulům se Serena Williamsová dostala extrémním tenisovým talentem i sebevědomím. Žádná soupeřka pro ni nebyla neporazitelná. O boji s vlastní váhou však loni v srpnu v podcastu Oprah Winfreyové prohlásila: „Nedokázala jsem ji porazit. Byla to jediná soupeřka, na kterou jsem nestačila.“
Dostat se po dvou těhotenstvích do formy pouze pomocí tréninku nefungovalo. A tak si pomohla medicínsky. Začala užívat Zepbound, lék nové generace ze skupiny GLP-1, které jsou primárně určeny k léčbě cukrovky, ale výrazně pomáhají také při hubnutí. GLP-1 je hormon, který posílá mozku a tělu signál, že jste najezení, hubnete tedy bez pocitu hladu.
Williamsová dnes tvrdí, že se cítí nejzdravější, co kdy byla. V minulosti prožila opakovanou plicní embolii, tu druhou bezprostředně po porodu dcery Olympie. Trpěla na vysoký cholesterol, obávala se cukrovky, k níž má kvůli rodinné anamnéze předpoklady.
Během kariéry měla také schválenou terapeutickou výjimku na látky, které byly na seznamu zakázaných. „Já když měla alergie, musela jsem jim na WADA dokázat, že nemůžu brát jiný prášek. Rozhodovali, jestli si můžu stříknout inhalátorem sedmkrát nebo osmkrát za den. A když si pak přečtu, co má povolený Serena, mrzí mě to. Jak může být taková legenda, co toho tolik vyhrála, tak těžce nemocná?“ podivovala se tehdy česká tenistka a dnes komentátorka Klára Koukalová nad děním kolem Williamsové, jež vyšlo najevo poté, co ruská hackerská skupina napadla databázi WADA.
Argument proti zákazu? Úbytek svalů
Dnes Serena září zdravím v reklamách na společnost Ro, která předepisuje léky GLP-1 prostřednictvím medicíny na dálku. Její manžel Alexis Ohanian do firmy, která raketově roste, masivně investoval a zasedá v její správní radě. A Serena je také zdaleka nejvýznamnější sportovkyní, která se vrátila k profesionální kariéře poté, co užívala léky GLP-1.
Boom kolem léků tohoto typu neuniká ani antidopingovým úřadům. WADA sice klíčové látky semaglutid a tirzepatid zatím oficiálně nezakázala, ale zařadila je do svého přísného monitorovacího programu. To znamená, že jsou jeden krok od zákazu. Paradoxem je, že tento krok schvalují i farmaceutičtí giganti, kteří se od užívání svých produktů mimo schválené lékařské diagnózy ostře distancují.
Ve sportu tak začíná debata, zda není hubnutí s pomocí medicíny neetickou zkratkou. To je jeden z důvodů, proč by se látky mohly dostat na černou listinu. Nehledě na to, že drastický váhový úbytek může také způsobit při sportovním výkonu vážné zdravotní potíže a posláním WADA je i chránit zdraví sportovců.
Argumentem proti plošnému zákazu je fakt, že tyto léky kromě úbytku váhy nijak nezvyšují sportovní výkonnost. Právě naopak, kromě tuku odbourávají i svalovou hmotu, což je to poslední, co sportovec potřebuje. Farmaceutické firmy již sice experimentují s doprovodnými léky, které by chřadnutí svalů zabránily, látky v nich obsažené jsou ale již dávno klasifikovány jako tvrdý doping.
Serena W. tak jde podle výkladu současných regulí zcela legální cestou a objevuje výhody svého nového těla. Pochvaluje si například, o kolik méně teď trpí její klouby. A lituje, že podobné léky neexistovaly již dřív, když byla na vrcholu sil. „Pro mě a mou kariéru by to tehdy znamenalo obrovský rozdíl,“ tvrdí tenistka, která zatím odehrála dva zápasy ve čtyřhře s bilancí 1:1. A je zřejmě jen otázkou času, než svůj comeback povýší i na singlový, při kterém ještě víc ocení útlejší postavu.
Otázkou zůstává, nakolik si k ní budou moci sportovci pomáhat v budoucnu. Antidopingové laboratoře již odebrané vzorky na „hubnoucí“ látky aktivně testují, aby zmapovaly, jak moc jsou zneužívány. A pokud se prokáže jejich masivní rozšíření, mohly by být kompletně zakázány do olympiády v Los Angeles 2028.