ONLINE: Plíšková - Bouzková. Hraje se české semifinále v Nottinghamu
Karolína Plíšková na turnaji v Nottinghamu•Zdroj: Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
České tenistky Karolína Plíšková a Marie Bouzková dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu proti sobě hrají o účast ve finále. Zatímco bývalá světová jednička Plíšková před deseti lety v Nottinghamu triumfovala a předloni tam byla ve finále, Bouzková si vylepšila maximum na travnatém povrchu. Společně se utkají počtvrté, dosavadní vzájemná bilance vyznívá o něco lépe pro Plíškovou. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.