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ONLINE: Plíšková - Bouzková. Hraje se české semifinále v Nottinghamu

Karolína Plíšková na turnaji v Nottinghamu
Karolína Plíšková na turnaji v NottinghamuZdroj: Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
iSport.cz, ČTK
Tenis
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České tenistky Karolína Plíšková a Marie Bouzková dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu proti sobě hrají o účast ve finále. Zatímco bývalá světová jednička Plíšková před deseti lety v Nottinghamu triumfovala a předloni tam byla ve finále, Bouzková si vylepšila maximum na travnatém povrchu. Společně se utkají počtvrté, dosavadní vzájemná bilance vyznívá o něco lépe pro Plíškovou. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

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