Saúdové staví Wimbledon v poušti. Podívejte se, jak vypadá tenisový klenot budoucnosti
Fialová a zelená barva, zatahovací střecha a tradiční britská estetika uprostřed nehostinných arabských skal. Saúdská Arábie představila plány na nové Národní tenisové centrum v megapoli Qiddiya City. Projekt, který architektonicky okatě kopíruje Wimbledon, má být také novým domovem ATP turnaje série Masters, jenž se začne hrát v roce 2028. Do té doby má být stavba kompletně hotova.
Při pohledu na efektní vizualizace můžete mít déja vu. Národní tenisové centrum, které roste 45 kilometrů západně od Rijádu, nese až příliš nápadnou podobnost s All England Clubem. Komplex bude oděn do ikonických wimbledonských barev – fialové a zelené.
Aby byla iluze dokonalá, centrální dvorce budou zvenčí obloženy materiálem věrně imitujícím anglický trávník. Stejně jako v deštivém Londýně bude také saúdský centrkurt pro 15 000 diváků vybaven gigantickou zatahovací střechou. Ta bude sloužit k regulaci klimatu a chránit hráče před neúprosnými pouštními horky.
Jeden zásadní rozdíl tu však je. Tráva je v komplexu jen na okrasu, hrát se bude na tvrdém povrchu byť stylově natřeném na fialovo. Celkem areál nabídne 30 kurtů s celkovou kapacitou 33 000 míst k sezení. Zelené fasády celého komplexu budou navíc futuristicky včleněny přímo do vrstevnatého pohoří Tuwaiq.
Plánované národní tenisové centrum v saudskoarabském Qiddiya City • Qiddiya Investment Company
Saúdové slibují pravou asijskou sci-fi. Srdcem zázemí bude High Performance Training Centre, které elitním sportovcům nabídne podmínky srovnatelné s nejlepšími olympijskými centry na světě. Hráči zde budou mít k dispozici nejmoderněji vybavené posilovny, specializované hydroterapeutické a fyzioterapeutické kliniky a inovativní wellness zóny určené pro bleskovou regeneraci. Díky kombinaci tohoto luxusního vybavení a mírného zimního klimatu má areál ambici fungovat jako hlavní globální základna, kde budou největší tenisové hvězdy planety trávit svou předsezónní přípravu.
Nové tenisové centrum nebude stát izolovaně v písku. Stane se sportovním srdcem nově budovaného města Qiddiya City, které roste do monstrózních rozměrů – po dokončení má být třikrát větší než Paříž. Tenisové kurty zde budou sousedit s golfovým hřištěm s osmnácti jamkami, obřími filmovými studii nebo největším aquaparkem na Blízkém východě Aquarabia. Celou tuto pouštní utopii navíc propojí rychlovlak, který fanoušky doveze z finančního centra Rijádu za pouhých 17 minut.
Za nablýskanou oponou miliardových vizualizací se však skrývá střízlivá realita. Saúdská Arábie v tenise tvrdě narazila na nezájem publika. Turnaj mistryň, prestižní vyvrcholení ženské sezony, v poušti propadl. Navzdory přítomnosti největších hvězd zely tribuny v Rijádu prázdnotou, což vedlo k logickému vyústění: po letošním ročníku, kdy vyprší tříletá smlouva, se ženská elita z hlavního města stěhuje pryč. A je vůbec otázkou, zda se i poslední plánovaný ročník v zemi odehraje.
Od ženského k mužskému tenisu
Království mění strategii a upíná se k mužskému tenisu. Stomilionová exhibice Six Kings Slam, kam Saúdové v posledních dvou sezónách nalákali jména jako Novak Djokovič, Carlos Alcaraz či Jannik Sinner, byla jen předkrmem. Hlavním chodem saúdskoarabské tenisové diplomacie bude nový turnaj série ATP Masters 1000, jehož pořádání v Království je oficiálně potvrzeno od roku 2028. Právě pro tyto účely se nové monstrózní centrum v Qiddiya City staví.
Generální ředitel ATP Eno Polo projekt bezvýhradně podporuje. „Je to pozoruhodný přírůstkem do globálního tenisového prostředí. Jako největší tenisové zařízení svého druhu v regionu odráží odvážnou vizi budoucnosti tenisu... Zařízení takového rozsahu a kvality mají potenciál zanechat trvalý dopad na tento sport v celém regionu na mnoho let dopředu,“ uvedl.
Zda se však saúdským šejkům podaří na „Wimbledon v poušti“ prodat všechny vstupenky, nebo zda kurty s tvrdým povrchem zůstanou jen monumentální architektonickou kulisou bez diváckého zájmu, ukáže až rok 2028.