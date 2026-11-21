Brankář NHL bojoval s démony, ničil ho alkohol. Pokusil jsem se o sebevraždu, přiznal
V NHL chytal osm úplných sezon a před čtyřmi lety nastoupil v Utkání hvězd. O necelé dva roky později ho Edmonton Oilers vyřadili z kádru. Rychlost jeho pádu ohromila hokejový svět. Jack Campbell předtím chytal za Dallas, Los Angeles, Toronto. Poslední jeho štací byla farma Detroitu v Grand Rapids. „Měl jsem neuvěřitelné deprese a chtěl spáchat sebevraždu. Několikrát,“ svěřil se 34letý brankář pro server The Athletic. V rozhovoru otevřeně vyprávěl o démonech, s nimiž po celou kariéru bojoval.
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Kořeny jeho problémů nesouvisely jen s tím, co se dělo na ledě a kolem něj. Týkaly se taky alkoholu a zanedbávání léčby duševních onemocnění. „Prostě jsem se rozhodl, že se rovnou vydám do pekla. Nic, co by někdo mohl napsat do novin, pokřikovat na mě nebo komentovat na mých sociálních sítích, nemohlo být tak kruté jako způsob, jakým jsem jednal sám se sebou,“ líčil Campbell ve své zpovědi.
Nemilosrdný kritik sebe sama
Během léta oznámil, že končí hokejovou kariéru. Za ní se skrýval boj, který málokdo viděl nebo o něm tušil. Campbell se nyní rozhodl vyprávět o potížích, které prožíval během let, kdy působil jako profesionální hokejista. „Trpím OCD (obsedantně-kompulzivní porucha). Mám ADHD. Jsem alkoholik na cestě k vyléčení… Několikrát jsem se pokusil spáchat sebevraždu – několikrát,“ přiznal v rozhovoru.
Campbell, známý v hokejových kruzích jako „Šťastný Jack“, byl přitom navenek až nakažlivě pozitivní a snažil se potěšit ostatní. Sám však přiznal, že pod povrchem se vždycky skrývalo něco temnějšího. Když postupoval v rámci Národního rozvojového programu USA Hockey a v draftu 2010 ho vybrali jako 11. v celkovém pořadí, všechno vypadalo nádherně. Jeho neúprosná vnitřní motivace, která byla jeho předností, ho však začala ničit, jakmile coby profesionál narazil na potíže.
Během čtyř sezón v AHL v dresu farmářského celku Dallasu se Campbellův vnitřní kritik stal velmi nemilosrdným. Jednou přiletěl jeho otec bez ohlášení do Austinu v Texasu, protože přestal volat domů. Výměna do Los Angeles v roce 2016 mu přinesla dočasnou úlevu. Trenéři brankářů Bill Ranford a Dusty Imoo ho povzbuzovali, aby znovu objevil radost ze hry. Campbell na to reagoval skvělými výkony a nakonec si vybojoval roli náhradníka za Jonathanem Quickem. Dlouhé noci v LA však vedly k nadměrnému pití, které nedokázal ovládat.
Lidi prosil o zbraň
Po přestupu do Toronta v únoru 2020 vytvořil Campbell v následující sezoně rekord NHL, když vyhrál svých prvních 11 startů. Vybrali ho na All-Star Game. V zákulisí ho však během zápasů sužovaly záchvaty paniky. V prosinci 2021 během utkání proti Coloradu téměř zkolaboval v brankovišti. Ztratil vědomí, a zachránil se tím, že se natáhl dozadu a uchopil se tyčí.
Když s ním Oilers v roce 2022 podepsali pětiletou smlouvu na 25 milionů dolarů, tlak Campbella podle jeho slov zcela pohltil. „Musel jsem být někým, kdo dosud neexistoval,“ vysvětloval. Jeho výkony se výrazně zhoršily. V zoufalství dokonce změnil značku výstroje. Poté, co 4. listopadu 2023 inkasoval v utkání pět gólů, ho Edmonton následující den vyřadili z kádru.
Následovala zdrcující spirála. Campbell, jehož si Oilers v play off 2024 ponechali jako „Černé eso“, se oblékal v místnosti obvykle vyhrazené rozhodčím, izolován od svých bývalých spoluhráčů. „Míra hanby, míra viny, rozpaky, zášť – všechno tohle dosáhlo maxima,“ povídal. Během dovolené v Řecku v létě roku 2024 skočil Campbell v silném podnapilém stavu z útesu vysokého přes třicet metrů. Přežil jen díky tomu, že dopadl do větví malého stromu, který rostl přímo ze skalní stěny.
Detroit Red Wings s ním podepsali smlouvu za ligové minimum, ale když se pro něj v kádru nenašlo místo, Campbell spadl až na dno. V noci 3. října 2024, opilý a sám v hotelu poblíž stadionu, prosil lidi o zbraň. Po několika znepokojených telefonátech nakonec zasáhl jeho agent Kurt Overhardt. „Začal jsem pociťovat plnou tíhu svého života. Chtěl jsem od lidí zbraň, protože už jsem to prostě nemohl dál snášet,“ uvedl.
Chce pomáhat jiným
Svůj smutný příběh sdílel v době, kdy se objevila zpráva serveru The Athletic o alarmující zdravotní krizi mezi brankáři NHL. Rozsáhlý výzkum odhalil, že jak devastující psychickou zátěž může přinášet role gólmana, kteří kolikrát čelí extrémním tlakům. Téměř třetinu všech hráčů, o nichž je známo, že se zapojili do podpůrného programu NHL a NHLPA nebo si vzali volno kvůli duševnímu zdraví, byli brankáři. Na seznamu figurují například Linus Ullmark, Carey Price, Spencer Knight, Robin Lehner, Connor Ingram a Campbell.
Edmonton mu po vyhazovu vyplatil odstupné, později mu byla diagnostikována obsedantně-kompulzivní porucha a úzkost. Nyní žije na Floridě s manželkou Ashley a jejich psy. Připravuje se na kariéru trenéra v oblasti osobního rozvoje a chce pomáhat ostatním sportovcům objevit jejich potenciál. Stále se prý potýká s pochybnostmi sama o sobě a ztrátou identity, která souvisí s tím, že opustil jediný život, jaký kdy poznal. Z trosek se však snaží vybudovat něco nového.
„Opustit hokej nebylo snadné. Dal mi víc, než jsem si dokázal představit. Ale v posledních letech jsem si uvědomil, že práce, která mi dává největší smysl, nespočívá v zastavování puků, nýbrž v tom, že pomáhám lidem stát se tím, čím se mohou stát,“ řekl Campbell.