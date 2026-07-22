Empire State Building z tenisáků. Co s nimi? Hračky pro psy, podklad pro koně
Národní sport za sebou nechává nepříjemnou ekologickou stopu. Jenom v Česku se za rok obehrají dva miliony tenisáků, které většinou končí na skládce. „Je to krásný sport, ale tenisák se rozkládá čtyři sta let,“ upozorňuje Vít Gloser, zakladatel iniciativy Dropp, která se snaží vrátit část míčků do oběhu.
„New balls!“ Klasická hláška se ozývá i nad štvanickými kurty během turnaje WTA Prague Open. Nové míče vydrží sedm her a končí.
„Jenom tady na Štvanici se spotřebuje tisíc až tisíc dvě stě tenisáků,“ říká Gloser. „Naštěstí tenisák po sedmi hrách nejde do koše, na skládky. Používají je tady na ČLTK, na Spartě, tam to dohrávají s rekreanty, hobbíky. K nám se tenisák dostane ohraný. Víme, že se hraje sedm, osm hodin v průměru.“
Iniciativa Dropp je environmentální projekt, který se stará o celorepublikový sběr ohraných tenisáků a jejich proměnu na nové produkty. Tváří kampaně, na níž se podílí tenisový svaz, je bývalá reprezentantka Lucie Šafářová.
„Během profesionální kariéry jsem odehrála tisíce tenisových míčků. Dnes vím, že jejich příběh nemusí končit na skládce,“ líčí finalistka Roland Garros z roku 2015 a olympijská medailistka z Ria. „Tenis miluju celý život. A věřím, že i malé změny mohou pomoct tomu, aby byl udržitelnější."
Balony jsou z pryže a meltonu, vrchní části míčku, která se vyrábí z ovčího rouna.„Tenisák je z osmdesáti procent recyklovatelný materiál,“ vysvětluje Gloser. Přibližně tři sta klubů v Česku i na Slovensku už míčky nevyhazuje, ale sváží je do skladů, odkud putují do několika továren k recyklaci.
„Snažíme se lidi vzdělávat a říct jim o tom, že tenisák způsobuje ekologickou zátěž. Rozhodli jsme se je sbírat. Minulý týden jsme nadrtili šest, sedm tun tenisáků,“ říká Gloser.
Z nově získané suroviny vzniká materiál, který se přidává do speciálního povrchu pro koňské jízdárny. Říká se mu žlutý mech. Vyrábí se z něj taky hračky pro psy. Další možností jsou izolační desky ve stavebnictví nebo estetické desky do interiérů.
„Vloni jsme nasbírali sto osmdesát tisíc míčků. Posbíráme plus minus deset procent jejich počtu v Česku. Na světě se jich vyrobí tři sta padesát milionů. Každý rok obrovský Empire State Building,“ líčí Gloser.
Během štvanického turnaje se může přidat každý, kdo doma ohrané míčky má. Může je vrátit přímo na ochozu centrkurtu.