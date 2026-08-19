Kyrgiosův největší průšvih: suspendován kvůli kokainu, hrozí konec kariéry. První reakce
Australský tenista Nick Kyrgios čelí dalšímu obrovskému problému ve své už tak turbulentní kariéře. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) ho s okamžitou platností dočasně suspendovala poté, co měl pozitivní dopingový test na kokain. Pro jednatřicetiletého hráče, který se poslední roky trápil s vleklými zraněními a na kurty se vracel jen velmi obtížně, to může znamenat definitivní konec kariéry.
Podle oficiálního prohlášení ITIA odevzdal Kyrgios vzorek během turnaje kategorie ATP 250 ve španělské Mallorce dne 22. června 2026. Následná analýza v laboratoři akreditované Světovou antidopingovou agenturou (WADA) potvrdila 17. července přítomnost benzoylekgoninu, což je hlavní metabolit kokainu.
Kokain figuruje na seznamu zakázaných látek WADA jako stimulant a tzv. „společensky zneužívaná látka“. Jeho užití během soutěže je přísně zakázáno. Pravidla sice pamatují na mírnější tresty v případě, že k užití takové látky dojde prokazatelně mimo soutěžní období, nicméně vzhledem k povaze nálezu byla Kyrgiosovi automaticky udělena povinná dočasná suspendace. Ta vstoupila v platnost 4. srpna 2026.
Bývalý 13. hráč světa a finalista Wimbledonu z roku 2022 má právo se proti dočasnému zákazu odvolat, doposud tak ale neučinil. Na sociálních sítích však vydal prohlášení, v němž se za své jednání omluvil. „Chci, abyste to ode mě slyšeli jako první. Nedávno jsem neprošel drogovým testem na Mallorce po pozitivním nálezu na kokain. Udělal jsem obrovskou chybu a beru za ni plnou odpovědnost,“ napsal australský tenista.
Ve svém prohlášení zdůraznil lítost vůči svým nejbližším i sponzorům, nejvíce ho však mrzí dopad na mladou generaci: „Omlouvám se svým fanouškům, rodině, sponzorům a všem blízkým. Ze všeho nejvíce se omlouvám dětem, které mě sledují. Vím, jaký příklad tím dávám, a jsem ze sebe hluboce zklamaný.“
Moje tělo nedokázalo dělat to, co...
Australan zároveň poskytl hlubší pohled na to, v jakém stavu se nacházel. Vleklé zdravotní problémy — od operace menisku v roce 2023 přes vážné zranění zápěstí až po vynucenou pauzu v celém roce 2024 — si vybraly svou daň.
„Nechci se vymlouvat, ale chci poskytnout určitý kontext o tom, čím jsem si procházel. Poslední dva roky zranění si na mně vybraly obrovskou fyzickou i psychickou daň. Moje tělo nedokázalo dělat to, co od něj má mysl očekávala, a vyrovnat se s tím, že se blížím ke konci kariéry, bylo těžší, než jsem si kdy dokázal představit,“ přiznal otevřeně.
Pocity osamění a bezmoci vyhrotily jeho stav až k fatálnímu selhání: „Vždycky jsem říkal, že jsem si tenis nevybral – tenis si vybral mě. Ale vzdát se něčeho, co bylo celým mým životem, je jedna z nejtěžších věcí, kterým jsem kdy čelil. Chvílemi jsem se cítil bezmocný a sám. Nic z toho ale neomlouvá to, co jsem udělal.“
Kyrgios současný problém označil za budíček, který ho nutí přehodnotit žebříček priorit. Oznámil, že se na minimálně 28 dní stahuje ze sociálních sítí i veřejného života, aby se soustředil na své duševní i fyzické zdraví, a požádal o soukromí pro sebe i svou rodinu.
Vrátím se lepší
„Omlouvám se. Odvedu potřebnou práci a vrátím se lepší,“ uzavřel svůj vzkaz. Dokud bude suspendace trvat, má Kyrgios absolutní zákaz hrát, trénovat nebo se byť jen jako divák účastnit jakýchkoliv tenisových akcí organizovaných pod hlavičkou ATP, WTA, grandslamových turnajů či národních asociací.
Pozitivní dopingový test přichází v době, kdy se Kyrgios pokoušel o další tenisový restart. Během turnaje na Mallorce, kde byl vzorek odebrán, se snažil nabrat herní praxi na své oblíbené trávě. Předcházelo tomu ale doslova martyrium zdravotních problémů.
Zatímco rok 2022 byl jeho životní sezonou, ve které ovládl debla na Australian Open, získal titul ve Washingtonu a došel až do finále londýnského Wimbledonu proti Novaku Djokovičovi, od začátku roku 2023 jeho tělo začalo stávkovat. Podstoupil operaci kolene kvůli natrženému menisku, poté si poranil vazy v zápěstí, což si vyžádalo další chirurgický zákrok.
Za poslední čtyři sezony tak australský bouřlivák odehrál jen 10 zápasů a zvítězil pouze dvakrát. Současný kokainový problém, za který mu hrozí mnohaměsíční až několikaletý zákaz činnosti, tak může být tečkou za jeho kariérou.