Další rošáda na tenisovém svazu. Předseda Kotrba rezignoval, nahradí ho Petr Pála
Český tenisový svaz (ČTS) mění svého předsedu. Po více než dvou letech v jeho čele rezignoval dosavadní šéf Jakub Kotrba. Dvaapadesátiletý právník tak učinil z osobních důvodů a výkonný výbor ČTS vzal dnes jeho rozhodnutí na vědomí. Kotrba bude v souladu se stanovami svou funkci vykonávat do 30. listopadu 2026, kdy jeho působení na svazu skončí. Ve svých funkcích v předsednictvu svazu dále pokračují dosavadní místopředsedové Petr Pála a Martin Hynek. Aby byla zajištěna kontinuita fungování svazu, povede ho někdejší kapitán BJK Cupu Petr Pála.
Kotrba byl do čela svazu zvolen na pět let v červnu roku 2024 na mimořádné valné hromadě, která po 26 letech v čele ČTS odvolala Iva Kaderku obviněného z dotačních podvodů a drtivou většinou zvolila nové vedení. Kotrba byl vnímaný jako kandidát a blízký spolupracovník mecenáše českého tenisu Tomáše Chrenka. Jeho společnost Agel coby generální partner po vypuknutí Kaderkovy kauzy pozastavila svazu podporu, po Kotrbově vítězství ji znovu obnovila. Do českého tenisu dává ročně zhruba 10 milionů korun.
Kotrba je prominentní pražský právník a společník v advokátní kanceláři Chrenek, Toman, Kotrba. Podle zákulisních informací mu právě časové vytížení komplikovalo výkon tenisové funkce. Pozvednutá obočí vzbudil například fakt, že se v červenci coby nejvyšší představitel svazu osobně nedostavil na wimbledonské finále mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou.
Nezvládal kloubit práce
„Funkce předsedy je mimořádně časově náročná. Její odpovědný výkon vyžaduje nasazení, které již nemohu dlouhodobě sladit se svými dalšími profesními a osobními povinnostmi. V rámci advokátní kanceláře mě navíc čekají nové významné projekty, na které se chci plně soustředit. Souběh obou rolí by mi neumožňoval věnovat se českému tenisu s nasazením, které funkce předsedy vyžaduje. Nepovažoval bych proto za správné ve funkci formálně setrvávat,“ vysvětlil Kotrba v tiskové zprávě.
„Do vedení svazu jsem vstupoval v mimořádně složité situaci. Záchrannou misi, na kterou jsem se vydal a jejímž cílem bylo očištění a záchrana Českého tenisového svazu, považuji za splněnou. Podařilo se vyřešit zásadní problémy zděděné po bývalém vedení, stabilizovat fungování svazu a současně zachovat podmínky pro skvělé sportovní výsledky českého tenisu,“ doplnil.
Nástupcem je legendární kapitán
Jeho nástupce Petr Pála, někdejší výborný deblista, jenž v roli kapitána dovedl české tenistky k šesti titulům v BJK Cupu, Kotrbovo působení na svazu ocenil. „Děkuji Jakubovi za jeho činnost v mimořádně náročném a složitém období pro tenisový svaz, kdy byla jeho profese advokáta nenahraditelná. Ve své nové funkci budu pokračovat v naší práci, kterou jsme za uplynulé dva roky dokázali společně v tříčlenném předsednictvu. Vedle toho si uvědomuji, že nás čekají další složitá a komplikovaná jednání se státem ohledně pokuty za hospodaření některých členů minulého vedení,“ uvedl k nové funkci Pála.
Letos na jaře začal tenisový svaz splácet prvních zhruba 25 milionů korun za špatné hospodaření v éře Iva Kaderky. Očekává se, že konečný dluh naroste až na 77 milionů korun.