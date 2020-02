OKTAGON PROJEKT Y - 19. díl: Valentýnský souboj sladké Ivy a drsné Evy!

Téměř rok odříkání je skoro u konce. Bojovnice MMA Ivy Hašková (19) a Eva Borodáčová (30) si to rozdají ve finále PROJEKTU Y. A jejich souboj bude mít nádech lásky.

Utkají se už v sobotu ve slovenském Šamoríně na turnaji OKTAGON PRIME 3. Vyvrcholení reality show ze světa smíšených bojových umění navíc přijde jen pouhý den po Valentýnu. Zadaná, nebo »singl«, svátek zamilovaných však ani jedna z nich neřeší. „Když to holky bude bavit, tak se mohou mazlit,“ vtipkuje trenér Haškové Luboš Šuda.

„S přítelem jsme se o Valentýnu moc nebavili, ani na to nemyslíme. On mě stejně každý den něčím překvapuje. Lásku si vybírám celý rok a ne jen v ten jeden den,“ povídá Ivy, která s partnerem bydlí v Praze. „Letos jsem poprvé doopravdy zamilovaná, takže tenhle Valentýn bych prožila asi nejvíc. Ale mám zápas, takže musím asi počkat na příští rok nebo na První máj,“ přemítá.

To Eva může myšlenky na den, kdy hrdličky cvrlikají, vypustit úplně. Přítele totiž nemá. „Je za mnou velmi hektický rok a na vztahy jsem neměla prostor ani čas. Navíc mám ráda svoje křídla, je mi dobře tak, jak na tom jsem,“ svěřila se.

„Nebýt v obchodě zvýšený počet čokolád a plyšových medvídků, ani nevím, že se něco děje. Super to však je druhý den, protože všechny čokolády se prodávají za půlku. Na druhou stranu v kleci je člověk s jediným záměrem, a to ublížit svému soupeři. Takže Valentýn, neValentýn, bude to válka,“ burcuje Borodáčová.

19. díl - Oktagon, Projekt Y: Valentýnský souboj sladké Ivy a drsné Evy