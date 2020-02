Volejbalový Moneyball z Lužin. Lvům Praha pomáhá unikátní systém

Pod vysokou sítí rozjeli vysokou hru. Inspiruje je málem oscarový snímek Moneyball, jejich zbraní jsou statistiky a s řadou matematických es budují unikátní projekt. „Míříme s ním vysoko,“ říká šéf volejbalistů Lvi Praha Tomáš Janeček o aplikaci SmartVolley, která zase o něco revolučně posouvá skauting hráčů. Chtějí s ní na špici a prodávat ji i v cizině. Jen v Česku si budou know how střežit.

Představte si zasedací místnost plnou zkušených skautů. Staví nový tým a jeden se hádá přes druhého. „Tenhle má rychlé nohy,“ zazní z určité části místnosti. „Tamten má zase velký švih v ruce,“ kontruje se odjinud. Jen Brad Pitt uprostřed toho všeho kroutí hlavou. Mrzutý, že by to ani neřešil, kdyby mu dřívější opory nepláchly do větších klubů. Přičemž mu dojde trpělivost.

„Vy neřešíte problém. Vy ani nevíte co je problém,“ vystartuje na všechny přítomné.

Je to jedna z top hlášek slavného amerického snímku Moneyball – filmu o tom, jak baseballisté Oaklandu Athletics stanovili navzdory slabšímu finančnímu zázemí v MLB v roce 2002 rekord 20 výher v řadě díky neortodoxní metodě svého GM Billyho Beana (Brad Pitt). Ten neváhal vyhodit i jednoho z nejzkušenějších skautů a místo toho sestavil tým na základě statistických analýz.

Hollywoodská pohádka? Kdepak, realita. Stejně jako že pak měl tento biják 6 nominací na Oscara.

„Viděl jsem ho asi dvakrát. A byl pro nás inspirací,“ usmívá se Tomáš Janeček. Říká vám to jméno něco? Ano, je bratrem miliardáře Karla Janečka, sám patří rovněž k úspěšným českým podnikatelům. A je i majitelem Lvů Praha, extraligového volejbalového týmu, který si čím dál důrazněji dělá prostor v konkurenci zvučnějších Českých Budějovic, Liberce či Karlovarska.

V budoucnu má být navíc ještě lepší, a proto tasí hlavní trumf. Unikátní, „vlastnoručně“ vytvořený skautingový a analytický systém SmartVolley, sledující herní činnosti, úspěšnost nebo nalézání skrytých předností u konkrétních hráčů. „Jde o způsob jak respektovat rozpočet, ale rovněž bojovat o medaile,“ říká Janeček.

Investice v řádu milionů

Je to díra na trhu. Zatímco ve fotbale, hokeji či basketbale je takových systémů řada, ve volejbale 99 % všech světových celků využívá pouze systém DataVolley, který hráče hodnotí jen pomocí obecných statistik. Tohle ale má být revoluční novinka, jde do hloubky a slovy Janečka: „Možnosti datové analýzy posouvá o několik levelů výš.“

Tak za prvé: svůj podrobnější rating skládá i na základě toho, jak je daný hráč platný v určitých momentech hry. Kdy se hra v koncovce láme, kdy je hráč pod tlakem, co jsou jeho silné a naopak slabé stránky… „Na tři kliky vidím, co potřebuji. O každém hráči máme data o jeho momentální formě, kvalitě a nikoliv tržní ceně. Často se stává, že vám agenti udělají ze svých hráčů highlighty, ale vy ani nevíte, koho kupujete a musíte strávit dost času pozorováním. Tady máme zmapovanou celou českou ligu a je to naše know how,“ pochvaluje si trenér Tomáš Pomr.

Ukázka aplikace SmartVolley • Foto Lvi Praha

Co navíc funguje ven, míří i dovnitř. Má konkrétní borec v jeho týmu slabší servis? Vypiluje se. Chybuje příliš při smečích? Zaměří se na to v tréninku. A když ztrácí nervy ve vypjaté koncovce, může být poslán za mentálním koučem. „Díky SmartVolley jsme se mohli zaměřit na dílčí herní kvalitu, již potřebujeme v týmu posílit,“ netají se Pomr. Je to ale jen první věc – ta, s prominutím, základní. Až při té druhé totiž začíná opravdový matematický kolotoč. Systém totiž dovede rovněž nasimulovat dané herní situace. A předem tím poskytnout model, jak se může v dané sestavě s největší pravděpodobností vyvíjet.

„Vytvořili jsme matematický model, který simuluje a zpracovává herní výměny s předem určenými parametry. Například si lze navolit hráče na hřiště, fázi utkání, základní část nebo play off a další parametry. Kluby tak získají mnohem víc informací,“ líčí data scientist Vojtěch Herrmann. „Naše umělá inteligence je naprogramovaná tak, aby rozuměla volejbalu a jeho zákonitostem. Při správné interpretaci výstupů umožňuje stanovit optimální strategii, a to jak obecně, tak i proti konkrétnímu soupeři. Například: ne proti každému je efektivní využívat za každou cenu důrazný servis.“

Výsledkem celého balíku je proto komplexní rating, který dokáže objevit (stejně jako se řeší ve filmu Moneyball) na trhu podceňované, ne tak viditelné, levnější hráče, avšak s vysokou kvalitou. „Díky tomuto modelu můžeme do týmu vybrat hráče s nejlepším poměrem cena – výkon,“ doplňuje Herrmann. Vedle trenérů se na vývoji podílí další tři matematici a tři vývojáři. „Aplikace se nadále propracovává, ale když to bude ve stadiu plně profi, bavíme se o investici několika milionů,“ tvrdí Janeček.

V Česku ne, do ciziny ano

Vyvíjeli ho přes rok, ale co se týče současnosti, už nyní se jim začíná sázka na datovou revoluci vyplácet. Stejně jako u Oaklandu Athletics i Lvi Praha mají pověst výborného mládežnického týmu, kterému se potenciální hvězdy v minulosti vždy rozprchly k tuzemským konkurentům. Čím víc ale budou sílit a pohybovat se v čele, tím častěji budou jejich hráči odcházet už přímo do ciziny.

Výkonnostní křivka zatím stoupá – vloni skončili v extralize devátí, letos jsou aktuálně pátí. „I do této sezony jsme si na základě SmartVolley vybrali několik posil – Australana Douglase, Slovince Mihajloviče nebo českého nahrávače Bartůňka. Zapadli dobře a je vidět, že jejich kvalita převyšuje jejich tržní cenu,“ vypráví Pomr.

A systémem prošel i kapitán Jiří Král, který má za sebou 15 let kariéry v zahraničí a třeba i triumf v Lize mistrů. „Zažil jsem dobu, kdy trenér, který chtěl uspět, měl dva videorekordéry, dvě televize a duely musel nakoukat. Strávil nad tím hodiny, aby hráčům předal určitou zjednodušenou informaci, jak jejich sok hraje,“ vzpomíná Král.

„Tohle mi však usnadňuje práci. Na hřišti je vše velmi rychlé, není moc času nad tím přemýšlet. S vědomím těchto dat si ale už před nějakým míčem mohu odhadnout, co soupeř udělá a bránit ho o něco dřív. Volejbal je vyrovnaný sport, spousta setů končí o dva body, a pokud nám to pomůže přinést jen jediný bod v celém setu, může to rozhodnout zápas.“

Klubové cíle s unikátním vynálezem v kapse jsou proto jasné.

„Chceme naši aplikaci dostat do nejprestižnějších volejbalových lig a prodávat ji profesionálním týmům. Když to koupí jen dva týmy ve Francii, ostatní si to budou muset pořídit také, protože by měli konkurenční nevýhodu. Naším plánem je, aby se prodej licencí za aplikaci stal do budoucna jedním ze silných zdrojů financování klubu. Pokud si udržíme kvalitu na špičkové úrovni, tak bychom mohli mít dlouhodobý úspěch,“ plánuje s vidinou příštích pěti let Janeček.

Co se ale české kotliny týče, zde týmové know how zůstane pod pokličkou. Liberec, Budějovice, Ostrava, Karlovarsko… prostě ne. „Tady to prodávat nebudeme, chceme si to nechat pro sebe a mít díky tomu konkurenční výhodu,“ avizuje majitel pražského týmu. Jedinou výjimkou může být jen reprezentace. „Co se týče spolupráce se svazem, budeme o tom jednat. Něco jiného je podpořit volejbal na republikové úrovni a něco jiného na klubové,“ dodává muž, jemuž patří třeba i úspěšná skupina Montessori škol Duhovka Group.