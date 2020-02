Amatérský turnaj v profi podmínkách. Proč je to jinde problém? | iSport.cz

Dalo by se říct, že půjde do jisté míry o inovativní turnaj. Ne však kvůli prvkům obrovské show, jak si na to fanoušci po celém světě zvykli, ale díky naprostým banalitám, které razantně vylepšují sportovní úroveň.

Na celý galavečer Den bojovníků 22: Rise of A Champion totiž dohlédne komise, s níž mají zkušenosti i největší hvězdy MMA. Práce komise začne na vážení, zápasníci se totiž budou převažovat asi půl hodiny před soubojem, aby se zamezilo velkému shazování a zpětnému nabírání hmotnosti, které může být pro tělo nebezpečné.

Před samotným bojem se poté kontrolují nehty, kůže, vybavení, aby vše odpovídalo pravidlům. Poté dohlíží na trenéry během zápasu i mezi koly. Tyto funkce v České republice, ale i mnoha jiných zemích, vykonávají rozhodčí, ti však na důkladné sledování všeho nemají čas. „Vzhledem k mizivým nákladům je jediný problém, že o to promotéři nemají zájem. Na velkých turnajích asociací UFC, ACA nebo RCC je toto naprostý standard, který přispívá k vyšší sportovní úrovni,“ podivuje se organizátor Jakub Muller, jenž sám na galavečeru UFC v Praze rozhodoval.

„Sportovní stránka nikoho nezajímá. Všichni řeší jenom věci, které jdou vidět. I proto sem nejezdí kvalitní rozhodčí z ciziny a nikdo nemá zájem jednat o antidopingových kontrolách,“ podotýká Muller kriticky.

Komise bude dohlížet na všech padesát osm duelů, které během celého dne proběhnou. Opravdoví nadšenci se mohou těšit také na novinku, která v České republice a na Slovensku nemá obdoby. Jeden střet totiž proběhne v tzv. Striking MMA, což je způsob boje v postoji, v němž se mohou používat různá škrcení a páky. Když se však dění přesune na zem, má zápasník třicet sekund na to, aby dokončil techniku, kterou započal na nohou, jinak rozhodčí nechá oba aktéry opět vstát. „V České republice je to poprvé. Naše akce je zastřešena světovou asociací UWMMA, tím pádem máme povolení pořádat zápasy s těmito pravidly,“ vysvětluje organizátor.