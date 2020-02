Vrána po výhře: Ovečkin je legenda, ale hlavně spoluhráč a kamarád | iSport.cz

PŘÍMO Z COLORADA | Má vysoké herní sebevědomí, nebojí se ho prodat. Jakub Vrána ukázal, proč patří na první přesilovku Washingtonu. Že Colorado dělalo všechno proto, aby zabetonovalo Alexandra Ovečkina? Fajn. Pak jsou tady i jiné možnosti. Český útočník ji našel, objevil volnou hokejku Nicklase Bäckströma a tahle akce začala obrat z 0:2 na 3:2 pro Capitals. „Byl to strašně důležitý zápas a my ho zvládli,“ pochvaloval si útočník. Se 47 body už teď vyrovnal svoje životní maximum.

V hledišti bylo vidět hodně červených dresů Washingtonu. Nebyli jste překvapení, jaká Ovečkinmánie vás hnala do útoku?

„To mě teda překvapilo hodně. (usměje se) Nevím, jak je to možné, ale hodně to potěšilo. Možná i polovina haly fandila nám, bylo moc hezké to vidět a vnímat. Možná na tom má velký podíl Alex Ovečkin a jeho popularita. Co vám budu povídat, je paráda, když přijedete ven a tady je tolik fanoušků v našich dresech. Rozhodně nám to pomůže.“

Co znamená pro Washington, že dokázal otočit na ledě Colorada z 0:2 na 3:2 a s koncem zápasu v Denveru dominoval?

„Tenhle zápas pro nás byl strašně důležitý, jak mentálně, tak z pohledu tabulky. V posledních zápasech jsme nějaké body poztráceli. Snažili jsme se najít zpátky naši hru a trochu některé věci zjednodušit, proti Coloradu se nám to povedlo. Byl to pro nás dobrý zápas i proto, že víme, jak hrát dál. Občas se nedaří, neprodáte úplně všechno hokejové umění, které v týmu máte, s tím se potýká každý. My tou jednodušší hrou dokázali dojít k dobrému výsledku, za což jsme rádi.“

Překvapilo mě, jak jste dovedli ve výšce 1 600 metrů nad mořem šroubovat tempo. Nejste teď vyřízený?

„Ale ne, já si tohle do hlavy vůbec nepouštím, nepřemýšlel jsem nad tím. Tím pádem se nic takového na mě neprojevilo, dobře jsem se na zápas připravil. Je potřeba zhluboka dýchat, na střídačce se umět trochu uvolnit a takové myšlenky do hlavy moc nepouštět.“

Kanadské bodování Washingtonu:

Jméno Zápasy Body 1. John Carlson 57 69 (15+54) 2. Alexandr Ovečkin 56 57 (40+17) 3. Jakub Vrána 57 47 (23+24) 4. Jevgenij Kuzněcov 53 46 (19+27) 5. Nicklas Bäckström 49 45 (11+34)

Takhle se dá vážně vypořádat s tím, že hrajete v místě, kde je ve vzduchu menší procento kyslíku, než jste zvyklí?

„Jo, tyhle věci jsou v první řadě v hlavě. Recept, jak se s tím poprat je, hrát co nejlépe to jde a neřešit, že hrajete vysoko.“

Obrat odstartovala vaše nahrávka při přesilovce. Ovečkin byl zavřený, tak jste na zadní tyči našel Bäckströma. Šlo o naučený mustr, když je cesta na kapitána ucpaná?

„Měli jsme dopředu dané, že dolní hráč pojede na zadní tyč, Beky (Bäckström) tam byl volný, stačilo už jenom najít lajnu na jeho hokejku. Párkrát se to samé objevilo i ve třetí třetině, což si ale už Gruby (brankář Grubauer) docela hlídal.“

VIDEO: Takhle Vrána našel Kuzněcova

Ovečkin se úplně často neotevře. Proto je klíčové mít jiná řešení?

„On zase ale nepotřebuje tolik místa, jak se zdá. Je ovšem pravda, že Colorado ho opravdu hodně hlídalo a tím pádem se právě otevřel Beky.“

Je pořád něco výjimečného být s Ovečkinem na ledě?

„Jasně, ale už jsem tady čtvrtým rokem, docela jsem si na jeho přítomnost zvykl. Vím, co od něj očekávat. Je to legenda, tam se není o čem bavit. Ale takhle ho zase brát nemůžu, je to můj spoluhráč a jsme kamarádi.“

Důležité je i sebevědomí, že po čtyřech letech v jeho týmu mu necpete každý puk, ale nebojíte se na přesilovce vymyslet něco sám?

„Všichni víme, jakou má střelu, snažíme se ho využít, což je logické. Občas to ale nejde, někdy není volný, soupeř si ho obsadí, proto musíme najít jinou cestu, jak vstřelit gól.“

Líbí se mi, jak z něj na první pohled nijak nezáří, že potřebuje dát dva góly, aby jich měl už konečně 700. Když se vedle něj prosadil Tom Wilson, hned po něm skočil, jak kdyby se trefil sám. Vás tohle asi nepřekvapí, že ne?

„Nepřekvapí. (usměje se) On totiž ví, že ty dva góly dá a je pouze otázkou, který zápas to přijde. Lidé okolo nás to řeší každé utkání, mluví se o tom, ale pro něj to téma není, ví, že to dopadne. Není důvod se z něčeho takového stresovat.“

Sám jste teď dorovnal svoje bodové maximum z loňska a do konce základní části zbývá ještě 25 zápasů. Zlepšujete se, máte větší roli v týmu. Pozorujete sám na sobě posun?

„Není to úplně špatné, vždycky to ale může být lepší. Mám ve hře pořád nějaká okénka, která se mi úplně nelíbí, ale dívám se dopředu. Do play off je ještě čas, snažím se vyčistit chybičky ve své hře. Neřeknu vám, že bych byl se sebou úplně spokojený. Nejsem. Celkem se mi daří, to ano, ale stále se musím snažit zlepšovat a šlápnout do toho před play off ještě víc.“

VIDEO: Sestřih utkání Colorado - Washington