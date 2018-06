Legendu Jihlavy přizabili na ulici. Byli to ti nepřizpůsobiví, říká hokejista

„Byli to čtyři občané tmavé pleti. Nepřizpůsobiví, nebo jak se jim říká. Upozornil jsem je, aby přestali dělat bordel a vrátila se mi odpověď: Nebo co? Tak jsem odpověděl, že jinak zavolám policii. Načež mi podávali jejich telefon a od té doby už nevím, co se stalo,“ popsal pro MF Dnes dvojnásobný vítěz extraligy Melenovský z nemocničního lůžka.

Policie útočníky zadržela a případ řeší. „Kolem druhé hodiny v noci došlo k fyzickému napadení s účastí celkem pěti mužů. Dva utrpěli zranění, která si vyžádala lékařské ošetření. Oba byli převezeni do nemocnice, kde byl jeden z nich hospitalizován,“ přiblížila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Největší jméno si Melenovský udělal v Jihlavě, kde odehrál většinu své kariéry. Mezi jeho další štace patřila St. John's v Kanadě, Havířov, Vítkovice, HC Excalibur Znojemští Orli, Třinec, Zlín a Karlovy Vary. V sezóně 2008/2009 získal s týmem HC Energie Karlovy Vary extraligový titul, v sezóně 2013/2014 zase s PSG Zlín.

Kariéru ukončil po sezóně v roce 2016 a začal trénoval mládež v Jihlavě. Od sezóny 2018/2019 je trenérem HC Lední Medvědi Pelhřimov.