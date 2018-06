Trenér hvězd v maskách: piplal Haška, teď se dočkal Stanley Cupu

Přezdívá se jim Kornovy děti. Patří mezi ně takové hvězdy jako Dominik Hašek, Tomáš Vokoun, Pekka Rinne či Braden Holtby. Co jméno, to pojem. Zmínění králové modrých půlkruhů vděčí za své umění šedesátiletému Mitchi Kornovi, jemuž od roku 1990 prošlo rukama nespočet maskovaných mužů.

„Snažil se můj styl jen trochu upravit. Nechtěl mě úplně měnit,“ vzpomíná na svého rádce Hašek. Zatímco tehdejší kouč Chicaga, železný Mike Keenan, ho kdysi přirovnal k rybě plácající se na suchu, Korn ucítil v brankáři s neučesaným stylem obří potenciál.

Stačilo šest sezon a jméno Hašek se stalo synonymem pro neprostupnou zeď. V letech 1992 až 1998 získal muž s číslem 39 na zádech celkem čtyřikrát Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL. Dvakrát pak byl vyhlášen nejlepším hokejistou dle hlasování samotných hráčů, stejného ocenění se mu dostalo i ze strany novinářů.

Po českém triumfu v Naganu zamířil Korn do Nashvillu. Ani Vokoun, ani Rinne mu však během patnácti sezon nedopřál radost ze stříbrného grálu. K tomu jej přiblížil až vyhazov hlavního trenéra Barryho Trotze v roce 2014, který ho s sebou následně zlanařil do Washingtonu. Našlapaný tým okolo kapitána Alexandra Ovečkina dokázal vládnout v základní části, vítězný plamen však třikrát v řadě zhasl ve druhém kole play off . Možná to byl jeden z důvodů, proč Korn na jaře 2017, na konci šesté dekády svého života, oznámil odchod z branže.

Nakonec se ale nechal přemluvit k setrvání v organizaci Capitals. Post trenéra brankářů však přepustil mladšímu kolegovi a sám zaujal ve Washingtonu pozici šéfa rozvoje gólmanů. Až sedmadvacátá sezona v NHL tak znamenala pro veterána, který zahájil svoji trenérskou kariéru již v roce 1979 na univerzitě v Kent State, zisk vysněné trofeje.

Mitch Korn, a goalie-guru if ever there was one, takes a much-deserved moment with the Stanley Cup.

„Přenos jsem dokoukal jen kvůli tomu, abych viděl Mitche, jak zvedá pohár,“ přiznal po skončení finálové série pro oficiální web NHL brankář St. Louis Carter Hutton, který se s Kornem setkal při angažmá v Nashvillu.

Pouze 165 centimetrů vysoký šéf brankářů, který by si se svými mírami zachytal v současném hokeji maximálně tak krajský přebor, si svůj životní moment náležitě vychutnal. „Na mobilu jsem měl zhruba čtyři stovky zpráv, k tomu dalších tři sta e-mailů,“ líčil Korn den po triumfu Capitals.

I to svědčí o jeho oblíbenosti mezi bývalými svěřenci. „Jsem nadšený z toho, co dokázal,“ radoval se z úspěchu svého bývalého kouče finský brankář Pekka Rinne, opora Predators. „Vedl spoustu skvělých gólmanů. Nevím, kolik brankářů získalo pod jeho vedením Vezina Trophy či další individuální ocenění, ale jediné, co mu chybělo, byl Stanley Cup.“

Pravdou je, že kromě Haška přivedl k Vezina Trophy před dvěma lety také Bradena Holtbyho, nyní o svoji premiérovou trofej pro nejlepšího brankáře NHL usiluje Rinne. Jedno z Kornových dětí, které se teď radují z životního úspěchu svého brankářského táty.