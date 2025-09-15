Předplatné

Itálie truchlí. Po drsném pádu zemřel sjezdař (†25), v Chile trénoval na domácí ZOH

Italský sjezdař Matteo Franzoso zemřel na následky zranění hlavy, která utrpěl při sobotním pádu během předsezonního tréninkového kempu v Chile. O úmrtí pětadvacetiletého lyžaře informoval na svém webu italský lyžařský svaz.

Franzoso se zranil při pádu ve středisku La Parva. Vrtulník ho okamžitě převezl na jednotku intenzivní péče v nemocnici v Santiagu de Chile, kde jej lékaři uvedli do umělého spánku. Kvůli velkému poškození mozku už jej však nedokázali zachránit.

Franzoso skončil v roce 2020 čtvrtý ve sjezdu na juniorském MS. Předloni získal domácí titul v kombinaci, jeho nejlepším výsledkem ve Světovém poháru bylo 28. místo v super-G. V Chile se připravoval na olympiádu, která se bude konat v jeho rodné Itálii.

