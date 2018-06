Bakoš zaujal Boston: Největší šance v životě! Už si volal s Chárou

Nadšený byl i Bakoš. „Je to pro mě obrovská výzva, největší šance v životě. O NHL sní každý malý kluk, který začne hrát hokej. Nejsem výjimkou. Teď bude jen na mě, abych dokázal, že si místo v soutěži zasloužím,“ řekl.

Ještě před podpisem v Americe o něj byl velký zájem z více stran. „Má za sebou výbornou sezonu v Liberci, velmi slušně odehrál i mistrovství světa. Dorostl do fáze, kdy je z něj rozdílový hráč, který dokáže táhnout tým. Martin preferoval ruskou KHL či švédskou ligu, kde cítil, že by se mohl hráčsky ještě víc rozvinout. O možnosti NHL jen tajně snil,“ říká Spálenka.

Ten měl pro Bakoše připravenou i variantu pro případ, pokud by nevyšlo zahraniční angažmá. Pak by se stal hráčem Komety Brno. „Oběma stranami bylo odsouhlaseno, že pokud by Martin hrál nadále v české extralize, byla by to Kometa,“ potvrzuje Spálenka.

Nakonec dojednal Bakošovi smlouvu se švédským klubem Mora IK, který už se těšil na velkou posilu. Jenže v tu chvíli se ozval Boston a využil toho, že do 15. června mají hráči pod smlouvou v evropských klubech možnost podepsat kontrakt v NHL.

„Bylo to hodně rychlé. Bostonu vznikla mezera v sestavě a Martin se o ni chce poprat. Každý hráč potřebuje čas, aby se adaptoval na jiný styl zámořského hokeje, Martin samozřejmě nemá garantováno, že hned naskočí do NHL, ale šanci určitě má,“ říká Spálenka o svém klientovi, který s hokejem začínal ve Spišské Nové Vsi, odkud si ho v dorostu vytáhl Slovan Bratislava. S ním si zahrál v KHL, v sezoně 2014/2015 odešel do Liberce a stal se jedním z klíčových útočníků týmu, který o rok později získal titul. O něm rozhodl právě jeho gól: v šestém finálovém utkání proti Spartě zařídil Bakoš v prodloužení vítěznou trefu 2:1 a spustil libereckou euforii.

Po titulové sezoně slovenský reprezentant, který hrál na mistrovství světa 2016 i 2018, ale také na olympijském turnaji v Koreji, přijal nabídku čínského Kunlunu z KHL. Po roce se vrátil do Liberce.

A teď ho čeká největší výzva dosavadní kariéry. „Vím, že mě čeká největší boj, který může hokej nabídnout. Ale kdyby tomu bylo jinak, nebyla by NHL nejlepší ligou na světě. Věřím, že mi pomůže také česko-slovenská parta, která je prý v Bostonu parádní. Se Zdenou Chárou už jsem si volal, moc se na něj těším. Je to velký lídr a skvělý hokejista. S českými kluky se teprve budu poznávat, těším se také na ně. Teď v létě co nejlépe potrénuji, abych byl na novou výzvu co nejlépe připraven,“ říká Bakoš.

