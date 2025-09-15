Kritika za respekt k protestům. Cyklistické unii po Vueltě vadí přístup španělské vlády
Mezinárodní cyklistická unie (UCI) odsoudila incidenty související s propalestinskými demonstracemi, kvůli nimž byla v neděli předčasně ukončena Vuelta. UCI také kritizovala španělskou vládu, která protesty podpořila.
„Litujeme, že španělský premiér a jeho vláda podpořili činy, které ohrozily hladký průběh sportovní akce, a v některých případech vyjádřili svůj obdiv k demonstrantům,“ uvedla v pondělí na webu cyklistická unie. „Tento přístup je v protikladu k olympijským hodnotám jednoty, vzájemného respektu a míru. Také zpochybňuje způsobilost Španělska hostit velké mezinárodní sportovní akce.“
Premiér Pedro Sánchez v pondělí vyjádřil demonstrantům „hluboký respekt“. V závěrečný den Vuelty protestovalo v Madridu přes 100 tisíc lidí proti izraelským činům v Gaze a účasti týmu Israel-Premier Tech v třítýdenním závodu. Závěrečná 21. etapa musela být kvůli manifestacím předčasně ukončena.
„UCI důrazně odsuzuje zneužívání sportu pro politické účely obecně, a zvlášť vládami. Aby sport mohl plnit svou roli nástroje míru, musí zůstat nezávislý. Je nepřijatelné a kontraproduktivní, když je náš sport odváděn od své univerzální mise,“ uvedla cyklistická unie, jež na druhou stranu ocenila za profesionální práci španělské organizátory a bezpečnostní složky.
Předčasné ukončení poslední etapy nic nezměnilo na tom, že poprvé v kariéře španělský závod Grand Tour vyhrál dánský cyklista Jonas Vingegaard z týmu Visma-Lease a Bike. Organizátoři zrušili také slavnostní vyhlášení vítězů a nejlepší jezdce závodu ocenili při improvizovaném ceremoniálu na parkovišti před hotelem.
Letošní Vuelta se potýkala s protesty propalestinských aktivistů již od začátku. Už během týmové časovky v rámci 5. etapy se demonstranti pokusili zablokovat jezdcům Israel-Premier Tech cestu, v 10. etapě způsobili pád v pelotonu a 11. etapa v Bilbau byla předčasně ukončena a stejně jako v neděli neutralizována. V dalších etapách se posouval cíl či krátila trasa.