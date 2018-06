Calder Cup získalo Toronto Marlies. V sedmém zápase s Texasem dominovalo

Mezi držiteli Calder Cupu chybí poprvé od roku 2011 český hokejista, o čemž bylo jasno už před startem finále. Jako poslední z Čechů se rozloučil v semifinále útočník David Kämpf z Rockfordu.

Jack A. Butterfield Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off AHL získal švédský útočník Andreas Johnsson, který s 24 body za 10 branek a 14 asistencí z 16 zápasů vyhrál i kanadské bodování.

The #CalderCup will call Toronto home for the first time ever!



Your @TorontoMarlies are the 2018 @theAHL champions! #MarliesLive #ThisIsMore pic.twitter.com/Bys8vp2laT