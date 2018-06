Kincl jako McGregor! Vlétl do garáže a zaútočil na Vémolu v mustangu

Tady končí legrace! Osobní neshody došly moc daleko. Patriku Kinclovi ruply nervy a zaútočil na auto Karlose Vémoly! Přesně to by se mohlo psát palcovými titulky. Vše je ale trochu jinak. I když to mezi oběma bijci pořádně jiskří, v tomto případě šla nevraživost stranou. Oba mají totiž smysl pro humor, a tak souhlasili s natočením speciální upoutávky na svůj duel v O2 Areně v rámci galavečera XFN 11.