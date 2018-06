To nejlepší ze slovního duelu Vémoly a Kincla: Pohrdání, výsměch a výhrůžky

Jejich souboji už delší dobu předchází ostře sledovaná válka na sociálních sítích. Kárlos Vémola a Patrik Kincl si často vyměňuji posměšné i útočné vzkazy. Ve stejném duchu se odehrál i jejich slovní souboj před stovkou diváku a tisíci sledujících na sociálních sítích deníku Sport. Organizace XFN, do jejíž stáje oba bijci patří, totiž uspořádala zcela mimořádnou akci, kde si spolu mohli aktéři velikého duelu vše vyříkat.

„Svoje kvality ukážu 28. června v O2 Areně a budu odcházet jako vítěz. Já už to vím, Karlos to ví taky, jen si to nedokáže přiznat. Ale čím dříve si to přiznáš, tím to pro tebe bude lehčí a tím to bude menší šok,“ řekl Kincl s úsměvem Terminátorovi.

A hned přiletěla odpověď z opačné strany. „Pokud neudělám chybu, on mě nemá čím porazit. Nemá čím nade mnou dominovat. Takže takovéhle řeči, to je přesně to plácání do vzduchu, o kterém mluvím. Je tady pár českých vyzyvatelů, aby ten zápas dostali, plácaj a něco takového řeknou,“ kontroval Vémola.

Spory se vedly i ohledně toho, kdo koho vlastně na souboj vyzval. Patrik Kincl totiž řekl, že chce souboj poté, co se nejslavnější český MMA bojovník prohlásil za českou jedničku několika vah. Mezi jinými i velterové, které vládne právě osmadvacetiletý bojovník z Hradce Králové.

„Nechal jsem si to projít hlavou. Prvotní reakce byla, cože, co blázní? Vždyť ho přece sundám,“ pokračoval vesele Kincl.

„Patrik Kincl vyzval mě. Udělal chybu. V O2 Areně uvidí, jakou chybu udělal,“ prohlásil rázně Vémola.

Řeč byla i o nabídce UFC, kterou Patrik Kincl odmítl kvůli nadcházejícímu duelu. Tahle informace dvaatřicetiletého bojovníka popudila. „O tom se snad nebudeme ani bavit, že někdo odmítl kvůli mně nabídku od UFC,“ řekl Vémola.

„Já tě chápu, tobě kdyby to nabídli, tak po tom skočíš hned. Ale já těch nabídek ještě dostanu na rozdíl od tebe hodně. Já jsem to jenom odložil,“ reagoval Kincl.

Když byla řeč o tom, kdo je větším favoritem souboje, Vémola působil suverénně a úroveň soupeře neustále shazoval. V tu chvíli, se Kincl neudržel: „Teď už slyším asi potřetí, že dostanu namláceno, ale pořád nechápu, jak to chceš udělat. Jak? Vždyť ty na mě nic nemáš. Za posledních pět let jsi se jako zápasník nikam neposunul. Absolutně nikam!“

Souboj dvou velikých hvězd českého MMA se uskuteční 28. června v O2 Areně.

Ještě předtím se ale setkají při příležitosti mimořádné akce, do které se zapojili na základě spolupráce XFN, Kapky naděje a Českého registru dárců krvetvorných buněk. Oba se do registru přihlásili a další potencionální dárce hledají v řadách svých fanoušků. 15. června v 15. hodin se s nimi setkají v IKEM. Každý fanoušek právě tam může podpořit svého oblíbence tím, že se na místě přihlásí do registru a navíc bude svědkem toho, jak na sebe hlavní aktéři velikého souboje budou reagovat zblízka tváří v tvář.