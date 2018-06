Kincl dal přednost duelu s Vémolou: V UFC asi nečekali, že je odmítnu

Zítra od 19.00 budete moci prostřednictvím sociálních sítí deníku Sport sledovat společný rozhovor Karlose Vémoly a Patrika Kincla. Poprvé od výzvy na souboj se setkají tváří v tvář.

Králem velterové váhy jsem já! To vzkázal Patrik Kincl nejslavnějšímu tuzemskému MMA bojovníkovi Karlosu Vémolovi a vyzval jej na souboj. Reagoval tak na vyjádření, v němž český Terminátor tvrdil, že je jedničkou napříč váhami. Souboj vzbudil veliký zájem. Kdo s koho se rozhodne už 28. června v O2 Areně.

Co vás přimělo vyzvat na souboj Karlose Vémolu?

„Konstalace Jupiteru se Saturnem… (směje se) Reagoval jsem jen na jeho video, kde tvrdil, že je šampionem i ve váze do 77 kilogramů, v níž zápasím já. Proto jsem se rozhodl na to reagovat a vznikla z toho ve finále taková přestřelka přes sociální sítě, až se najednou domluvil zápas a je to tady!“

Nicméně Vémola to vnímá velmi osobně. Vadí mu prý, že ho vyzývá kamarád.

„Ale ta výzva není ode mě, dá se opravdu říct, že vyzýval on mě, protože moc dobře ví, v jaké váze se peru. A že mi na pozici české jedničky v sedmdesát sedmičce záleží, jako jemu v osmdesát čtyřce a devadesát trojce. Takže si musel být vědom, že na to zareaguji a nevím, proč to vzal tak osobně.“

Mimochodem ví se, že jste kvůli tomuto duelu odmítl nabídku na zápas od organizace Bellator. Co se ale ještě neví, že jste odmítl i souboj v UFC.

„Ano, dostal jsem velice konkrétní nabídku na UFC v Liverpoolu, kde se zranil jeden ze zápasníků. Což je pro bojovníky mimo největší šance se tam dostat.