MMA bijci Vémola s Kinclem bojovali za charitu, získávali zachránce života

Bojovníci klece pomáhají bojovníkům o život. Tak by se dala popsat spolupráce MMA organizace XFN s Nadačním fondem Kapka naděje. Výsledkem této spolupráce byla páteční akce Boj na dřeň, jíž podpořili zejména dva bojovníci. Nejslavnější český zápasník Karlos Vémola a nejlepší tuzemský bojovník ve veltrové váze Patrik Kincl. Ti proti sobě sice nastoupí na obřím galavečeru v O2 Areně 28. června, ale přesto nad účastí v tomto projektu neváhali.

Zcela speciální akce, která nemá v České republice a patrně ani ve světě obdoby. Ve spolupráci organizací XFN, Kapky naděje a Českého registru dárců krvetvorných buněk, vznikl speciální projekt. MMA zápasníci Karlos Vémola a Patrik Kincl se zapsali do registru. Stali se tak potencionálními zachránci života a získávali z řad svých fanoušků další.

S nimi se pak v pátek potkali v pražském Ikemu, kde všichni darovali vzorek krve. Díky této akci přibylo v registru 57 nových potenciálních dárců, kteří mohou v budoucnu zachránit život někomu z pacientů se závažným onemocněním krvetvorby.

„Nezvažoval jsem to ani sekundu. Jakmile mi XFN zavolalo ohledně téhle akce, řekl jsem, budu tam!“ vysvětluje rázně Kincl.

Podobně na tuto akci reagoval i český Terminátor: „Když můžu pomoct, je to v mých silách, tak pomůžu. A myslím si, že tohle je v silách každého!“

Akci podpořilo i mnoho dalších bojovníků. Jako například: Machmud Muradov, Petr „Píno“ Ondruš, Petr „Monster“ Kníže, Jaroslav „Jubox“ Pokorný, Matouš Kohout nebo třeba Sandra Mašková.

„Já jsem o tomto počinu přemýšlela asi před rokem, akorát jsem to nikdy nedotáhla do konce. A XFN mě teď nakoplo, takže prima,“ prozradila kráska oktagonu.

„Myslím si, že je to super,“ pochvaloval si účasti Pokorný. „Mezi námi zápasníky může být jakákoliv rivalita, ale když jde o dobrou věc, tak se umíme spojit a dokážeme podpořit ten skutečný boj, který vedou ti nemocní.“

Do registru se přišel zapsat i známý novinář a moderátor Pavel Novotný, jenž je fanouškem XFN. „Akce se mi strašně líbí. Líbí se mi, že v těch všech trash-talkách a záplavách soubojů internetových pitomců od Vémoly versus internetových pitomců od Kincla, se někteří seberou a přijdou se sem zapsat do registru. A připadá mi to upřímný. Všichni aktéři toho trash-talku o tom mluvili velmi upřímně a zaujatě,“ komentoval Novotný.

Vhodní dárci se pří léčbě onemocnění krvetvorby velmi špatně hledají. Je proto potřeba, aby databáze byla co největší. 57 dárců, které se podařilo Vémolovi s Kinclem získat je skvělý výsledek. Kdo jich přivedl víc, se dozvědí diváci akce XFN 11 v pražské O2 Areně 28. června.

