Ondruš o duelu Vémola vs. Kincl: Patrik vyhraje, když vydrží do 2. kola

Narozen: 27. září 1980

Výška/váha: 186 cm/93 kg

Klub: TKBC Praha

Bilance:

Kickbox/K1/thaibox : 70-5

Sanda-čínský box-13-4

MMA - 11-8

Tituly :

MS-4xkickbox r. 2004,6,7,8

MS-1x thaibox r. 2008

MS- profi Caveam mma tittle 2015

MČR profi Sanda 2015

2x ME kickbox 2005,7

2x ME více ME Sanda 2012,13

Vicechampion KSW tournament - 2009

Main event na KSW 2008 - soupeř Mammed Khalidov - po dvou kolech remiza (se zlomenou rukou).