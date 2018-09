Postup plný vzrušení! Cibulková zaskočila US Open průsvitnými šatičkami a bradavkami

Poslední roky byly pro extravagantní hráčku zakleté, ale o víkendu smůlu protrhla. A jak senzačně! „Po sedmi letech jsem to konečně zlomila,“ libovala si sexy Slovenka.

Proti favoritce zaváhala jen v první sadě 3:6, stejným výsledkem ale zbylé dvě ovládla a postoupila do osmifinále. V něm narazí na domácí mašinu a loňskou finalistku Madison Keysovou.

No a nebyla by to Cibulková, kdyby na sebe opět neupozornila. Na kurt oblékla bílé šaty, v nichž nechtěně předvedla soutěž »tenisová Miss mokré tričko«!

Ubíjející vedro její tělo tak ždímalo, že měla dres kompletně mokrý, což fanouškům na tribunách i u televizních obrazovek nabídlo sexy podívanou. A čím víc se zápas chýlil ke konci, tím víc toho bylo vidět. Při závěrečném postupovém vzrušení dokonce nabídla nepřehlédnutelný obrys bradavek!

„Díky všem fanouškům za podporu, byli jste skvělí!“ děkovala šťastná Cibulková po povedené partii. Tahle bojovnice prostě ví, jak zaujmout. Třeba se jí to podobně povede i postupem do semifinále, ale na to si musíme počkat do pondělí…