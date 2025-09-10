Americký kapitán varuje: Když Čechy nezastavíme, můžou Davis Cup vyhrát
PŘÍMO Z DELRAY BEACH | Před třemi týdny ho i s dvojčetem Mikem uvedli do tenisové Síně slávy v americkém Newportu. Dnes už Bob Bryan (47), půlka legendárního deblového páru, úřaduje coby kapitán na daviscupové lavičce USA. A bráchu si přizval do Delray Beach k ruce jako asistenta. „Všichni jsou oddaní naší misi vrátit pohár zpátky do USA, protože už je to doba, co jsme ho vyhráli naposledy,“ horlil.
Jak těžkým soupeřem pro vás bude Česká republika?
„Mám pro Čechy obrovský respekt. Mají široký tým, na papíře jsou nejtěžším možným soupeřem, na kterého jsme mohli v tomhle kole narazit. Když je neporazíme, můžou klidně celý Davis Cup vyhrát. Mají tři hráče, kteří jsou kolem patnáctého místa na světě a letos se jim daří. Macháč vyhrál v Acapulcu na podobném povrchu, Menšík zazářil v Miami, Lehečka má teď za sebou čtvrtfinále US Open. Všichni ti kluci jsou dobří a Češi mohou poskládat sestavu různě, mají dost hráčů, kteří mohou nastoupit ve čtyřhře. Vždyť Macháč v ní hrál teď čtvrtfinále US Open. Víme, co nás čeká a jediný z našich kluků tenhle zápas nepodcení.“
Váš výběr naopak oproti původní nominaci oslabil o zraněné Bena Sheltona s Tommym Paulem. Jak těžká ztráta to pro vás je?
„Ano, přišli jsme o dvojici kluků kvůli zraněním, ale pořád máme na výběr. Počítal jsem s tím, že se to může stát, protože US Open je tak vyčerpávající. Ale pořád jsme v pohodě. Reilly (Opelka) neváhal a připojil se k nám. On i Fritzy (Taylor Fritz) a Big Foe (Frances Tiafoe) vyhráli zdejší turnaj v Delray, pro všechny z nich to znamenalo na tomhle stadionu velký průlom. Všichni jsou nadšení, že budou hrát doma před svými fanoušky.“
Před nimi vždy vyrostou, což se často ukazuje i na US Open.
„Přesně tak. Viděli jsme loni na US Open, co Frances dokáže, když má za sebou fanoušky. Věřím, že bude hrát s velkou energií. Taylor Fritz to v daviscupovém týmu vždycky rozjede, má rád tlak. Čím větší je moment, tím lépe Taylor hraje. A Reilly Opelka je nebezpečný každému. Jsem rád, že můžeme hrát tady v Delray, městě s velkou tenisovou historií a skvělým turnajem. Pamatuji, jak jsme tu hráli naposledy v roce 2004. Bylo vyprodáno, energie na stadionu byla elektrizující. A to samé čekám i teď. Vždyť doma jsme nehráli skoro čtyři roky. Austin Krajicek se zúčastnil třinácti Davis Cupů, ale nikdy nehrál doma, natož pak na jižní Floridě.“
Jak velkou zbraní pro vás mohou být extrémní podmínky – velké horko a vlhkost?
„Kluci jsou na tohle podnebí zvyklí. Jsou blízko domova. Všichni naši singlisti žijí tady na jižní Floridě, takže se cítí komfortně. Hodně kluků tady během roku trénuje. Doufám, že to bude hrát v náš prospěch.“
Berdych vnímá Davis Cup stejně jako já
Vaše jednovaječné dvojče Mike se objevil u týmu jako asistent. Jak jste ho přemluvil?
„Jednoduše, miluje Davis Cup stejně jako já. Hodně toho ví, pomáhá klukům v tréninku ve dvouhře i ve čtyřhře. Stále hraje opravdu dobře, zapojuje se do tréninků. Kluci ho milují. Je to zábavný chlap, na kurtu přináší hodně energie. Nikoho bych tady neměl radši než Mikea.“
Česko se s USA utká poprvé po osmnácti letech. Vy jste byl naposledy v Ostravě v roce 2007 členem týmu jako hráč a pomohl k postupu po výhře 4:1. Co si z toho zápasu vybavíte?
„Hlavně to, že jsme tam odehráli skvělý zápas a čeští fanoušci ukazovali velkou vášeň pro Davis Cup. Český tým má obrovskou daviscupovou historii. Není to tak dlouho, co dosáhl díky Štěpánkovi a Berdychovi spousty úspěchů. Vyhráli jste dva Davis Cupy za sebou, že jo?“
Přesně tak.
„Sledoval jsem je v televizi, bylo elektrizující vidět, jak Štěpánek vyhrál rozhodující zápas. A vím, že Tomáš Berdych vnímá Davis Cup stejně jako já. Pro náš sport je to už více než sto let velmi důležitá soutěž. V myslích mladších hráčů a amerických fanoušků už možná Davis Cup ztratil lesk, ale my to chceme tímto zápasem změnit. Vím, že když Česko vyhraje, zvýší to prestiž Davis Cupu ve vaší zemi. A když vyhrajeme my, stane se totéž u nás. Chci znovu pomoci vybudovat prestiž Davis Cupu. Laver Cup teď dostává spoustu pozornosti, ale Davis Cup je jiný. Je to mistrovství světa v tenise. Vidíte to i na tvářích tenistů na kurtu. Jsou pod jiným druhem tlaku. A cítíte jiný druh hrdosti, když reprezentujete vaši zemi a vaše spoluhráče. Hráči se tady nesmějí tak moc jako na Laver Cupu. Myslím, že v určitých ohledech to znamená víc.“
Vy jste Davis Cup miloval od mala, že?
„Pro mě a bráchu znamenal všechno. Byl to důvod, proč jsme začali hrát tenis a proč jsme se vlastně i spolu soustředili na čtyřhru, jelikož jsme měli pocit, že to je nejlepší možnost, jak se dostat do týmu. Už jako děti jsme Davis Cup sledovali, viděli jsme, jak důležitý byl pro Agassiho a další. Všichni naši hrdinové hráli za americký daviscupový tým a my chtěli také. Dostat se do týmu byl pro nás vrchol, měli jsme skvělé spoluhráče jako Andy Roddick, James Blake a další. Táhli jsme spolu za jeden provaz a šli za společným cílem. A když jsme ho po letech v roce 2007 v Portlandu vyhráli, znamenalo to pro nás všechno. Jsem hrdý na to, že mám salátovou mísu mezi svými trofejemi.“
Dokonce dvě má váš český protějšek Tomáš Berdych. Jak na něj jako tenistu vzpomínáte?
„Tomáš je legenda, byl dlouhá léta v top 10. Ukázal vysokou úroveň tenisu ve spoustě zápasů. Kdyby mu Federer, Nadal a další šampioni nekonkurovali, pravděpodobně by získal grandslam. Byl nebezpečný z forhendu i bekhendu, měl vyrovnané údery a skvělý servis. Hrál jsem během celé jeho éry a cítím k němu velký respekt.“