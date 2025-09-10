Demolice v derby! Dynamo nasázelo Hradci sedm gólů. Mistr začal výhrou, Třinec - Olomouc 8:2
Hokejová Tipsport extraliga má za sebou kompletní první kolo. Východočeské derby ovládly Pardubice, když porazily Hradec Králové vysoko 7:1. Úřadující mistr z Brna zdolal Litvínov 4:2. Posílené Kladno nestačilo na Mladou Boleslav a bez Jaromíra Jágra prohrálo 1:2. Třinec deklasoval Olomouc 8:2. Plzeň si poradila s Libercem 3:1 a Karlovy Vary padly s Vítkovicemi 4:7.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Třinec - Olomouc 8:2
Oceláři vstoupili do nového ročníku extraligy domácí výhrou 8:2 nad Olomoucí. O vítězství rozhodli v prostřední třetině, kterou ovládli 4:1 a odskočili v ní Hanákům na 5:2. Dva góly vítězů vstřelil Marko Daňo, jednou skórovaly i letní posily Michal Kovařčík a Oscar Flynn.
Pardubice - Hradec Králové 7:1
Východočeské derby ovládly Pardubice, když porazily Hradec Králové vysoko 7:1.
Kladno - M. Boleslav 1:2
Posílené Kladno nestačilo na Mladou Boleslav a bez Jaromíra Jágra prohrálo 1:2.
Brno - Litvínov 4:2
Mistr vkročil za obhajobou vítězstvím nad Litvínovem.
Liberec - Plzeň 1:3
Mikko Petman dvěma góly rozhodl o vítězství Plzně nad Libercem.
Karlovy Vary - Vítkovice 4:7
Chad Yetman řídil hattrickem vítězství Vítkovic v Karlových Varech.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|8:2
|3
|2
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:1
|3
|3
Vítkovice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:4
|3
|4
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:2
|3
|5
Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|7
M. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|9
Kladno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Litvínov
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|11
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|4:7
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:8
|0
|14
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|1:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž