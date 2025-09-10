Předplatné

Demolice v derby! Dynamo nasázelo Hradci sedm gólů. Mistr začal výhrou, Třinec - Olomouc 8:2

Pardubičtí slaví branku Daniela Gazdy
Pardubičtí slaví branku Daniela GazdyZdroj: ČTK / Josef Vostárek
David Musil z Třince gratuluje svému brankáři Ondřeji Kacetlovi
Souboj Radima Šaldy z Plzně a libereckého Radana Lence
Kladenští Niko Ojamäki a Samuel Vigneault před brankou z Dominika Furcha Mladé Boleslavi
Brankář Petr Kváča z Liberce po druhém inkasovaném gólu
45
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Hokejová Tipsport extraliga má za sebou kompletní první kolo. Východočeské derby ovládly Pardubice, když porazily Hradec Králové vysoko 7:1. Úřadující mistr z Brna zdolal Litvínov 4:2. Posílené Kladno nestačilo na Mladou Boleslav a bez Jaromíra Jágra prohrálo 1:2. Třinec deklasoval Olomouc 8:2. Plzeň si poradila s Libercem 3:1 a Karlovy Vary padly s Vítkovicemi 4:7.

Třinec - Olomouc 8:2

Oceláři vstoupili do nového ročníku extraligy domácí výhrou 8:2 nad Olomoucí. O vítězství rozhodli v prostřední třetině, kterou ovládli 4:1 a odskočili v ní Hanákům na 5:2. Dva góly vítězů vstřelil Marko Daňo, jednou skórovaly i letní posily Michal Kovařčík a Oscar Flynn.

Pardubice - Hradec Králové 7:1

Východočeské derby ovládly Pardubice, když porazily Hradec Králové vysoko 7:1.

Kladno - M. Boleslav 1:2

Posílené Kladno nestačilo na Mladou Boleslav a bez Jaromíra Jágra prohrálo 1:2.

Brno - Litvínov 4:2

Mistr vkročil za obhajobou vítězstvím nad Litvínovem.

Liberec - Plzeň 1:3

Mikko Petman dvěma góly rozhodl o vítězství Plzně nad Libercem.

Karlovy Vary - Vítkovice 4:7

Chad Yetman řídil hattrickem vítězství Vítkovic v Karlových Varech.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec110008:23
2Pardubice110007:13
3Vítkovice110007:43
4Brno110004:23
5Plzeň110003:13
6Sparta110003:23
7M. Boleslav110002:13
8Č. Budějovice100012:30
9Kladno100011:20
10Litvínov100012:40
11Liberec100011:30
12K. Vary100014:70
13Olomouc100012:80
14Mountfield100011:70
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

