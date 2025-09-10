Jsme malí pánové, jen figurky. Pavlásek nejen o ústrku deblových specialistů
PŘÍMO Z DELRAY BEACH | Sezonu zachraňuje po boku českého Honzy, jak říká polskému parťákovi Janu Zieliňskému. Nejlepší tuzemský deblista Adam Pavlásek (30) se i přes problematický průběh roku drží na 33. místě žebříčku ATP a rostoucí formu by rád potvrdil i v Davis Cupu, v němž může být důležitým prvkem české čtyřhry. Nejen o tom vyprávěl exkluzivně pro deník Sport a web iSport.
Na Floridě přicházejí denně odpolední bouřky, které znemožňují trénovat. A na pátek, první hrací den 2. kola Davis Cupu, je šeredná předpověď. Střet s USA může být předlouhý a rozložit síly na co nejvíc tenistů se zdá skoro nevyhnutelné. Tíha zápasu tak bude pravděpodobně ležet i na Adamovi Pavláskovi, který dorazil z New Yorku v lepší náladě, než měl během roku.
Na US Open jste s Polákem Janem Zieliňskim skončili ve 3. kole na raketách pozdějších vítězů Marcela Granollerse s Horaciem Zeballosem. Jak jste si turnaj vyhodnotili?
„Opět jsme prohráli s vítězi. Já druhý turnaj za sebou, parťák dokonce potřetí. Je to škoda, měli jsme šance. Ale třetí kolo bereme, i když bychom chtěli víc. Šlo ale teprve o náš šestý společný turnaj, takže mohlo být i hůř.“
Po hrůzostrašné první polovině roku jste se po boku Zieliňského výsledkově zvednul.
„Naštěstí! Do Wimblasu, než jsme spolu začali, to bylo šílené. Zranil se mi parťák, pak druhý. Pořád jsem na poslední chvíli někoho hledal. Jednou jsem hrál na bekhendu, pak zase na forhendu. Byl to prostě guláš. Naštěstí nám to s Honzou sedlo a výsledky jsou celkem solidní.“