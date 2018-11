Ostuda po celém světě: Opilí curleři nemohli stát, vzteky lámali košťata!

Kanadští curleři to v baru pořádně rozjeli. Vypili více než 40 piv a několik panáků. • Twitter

Kdepak, není malých sportů! Když se to uchopí za správný konec, i my můžeme být slavní. To si nejspíš řekli elitní kanadští curleři a nebývale se proslavili po celém světě. V baru se zlili jako mužici a ztropili nebetyčnou ostudu...