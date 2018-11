Běhal jako Bolt! Johnson je po mrtvici. Levou nohu jsem vůbec necítil, přiznal

Před nástupem Usaina Bolta to byl právě Michael Johnson, kdo byl v historii zapsaný jako sprinterský fenomén. Závody na 100 metrů sice neběhal, byl ale králem dvoustovky a čtyřstovky. Na MS 1995 v Göteborgu a OH 1996 v Atlantě dokonce vyhrál obě disciplíny současně.

Právě na olympiádě v Atlantě zaběhl světový rekord na 200 metrů 19,32 sekundy, který překonal až po dvanácti letech na OH v Pekingu Usain Bolt. Jeho světový rekord na 400 metrů 43,18 sekundy z roku 1999 překonal až před dvěma lety na olympiádě v Riu Wayde van Niekerk.

„Po třech měsících od mrtvice už jsem docela zpátky v normálu,“ řekl BBC Johnson, kterému těsně po mozkové příhodě trvalo v nemocnici ujít dvoustovku dlouhých patnáct minut.

„Věděl jsem, že mě čeká hodně tvrdé práce. To je něco, na co jsem zvyklý. Po malých krůčcích jsem se zlepšoval a dávalo mi to naději,“ řekl Johnson.

Po zářijovém tréninku pocítil Johnson brnění v levé ruce a po celé levé straně jeho těla. Rozhodl se nic neriskovat a ihned odjel do nemocnice.

„Po magnetické rezonanci jsem sotva slezl z lehátka. Nemohl jsem chodit, s levou nohou jsem nemohl ani hnout,“ líčil Johsnon. „Ruku jsem měl taky hodně ztuhlou. Necítil jsem ji a s prsty to bylo problematické. Bylo to hodně emocionální. Začnete přemýšlet: Co bude dál s mým životem? Jakou kvalitu života budu mít? Bude se moct sám obléknout? Bude se schopen sám o sebe postarat, nebo se o mě budou muset starat mí blízcí?“

Doktoři v nemocnici nasadili Johnsonovi fyzickou terapii, musel se co nejdřív začít hýbat. „Dva dny po mrtvici jsem slezl z postele a s pomocí jsem za chodítkem šel po nemocnici, ironicky to byla vzdálenost dvou set metrů. Změřili jsme to a trvalo mi to patnáct minut,“ vyprávěl Johnson, bývalý dvoustovkový král.

„Normálně by to bylo zneklidňující, býval jsem na téhle tratit nejrychlejší na světě, ale mě to povzbudilo. Cítil jsem, že se znovu učím každým krokem. Použil jsem mentální nastavení olympionika. Snažím se stále zlepšovat,“ dodal Johnson.