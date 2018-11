Kouč Wizards prozřel a slíbil: Satoranskému musíme najít víc minut

Byl to jeho velký večer uprostřed krize, v které se basketbalisté Washington Wizards utápěli. Ještě v polovině zápasu ztrácel doma s LA Clippers 53:74, domácí aréna nespokojeně vřela, vše se schylovalo k dvanácté porážce v sezoně a i spolukomentátor ESPN Paul Pierce pronesl:

„Myslím, že to už nestáhnou, je čas to ve Washingtonu odpískat.“

Říká se mu The Truth. Pravda. Tentokrát se ale mýlil

Co se pak stalo, byl malý zázrak. A jedním z jeho hlavních strůjců byl Tomáš Satoranský, který svými 13 body, 7 doskoky, a 3 asistencemi pomohl řídit velkolepý obrat, na jehož konci bylo vítězství 125:118. A euforie.

Hodně euforie…

„Ta jeho překypující vášeň. Dlouhou dobu jsem mu hledal minuty, ale teď jsem je našel. Nezajímá mě nic dalšího. Budu mu dál hledat další prostor. Jsem trochu pomalý a trvalo mi patnáct zápasů, než jsem to pochopil. Dostal šanci a ukázal, že by měl hrát víc. A bude,“ soukal ze sebe na tiskové konferenci kouč Scott Brooks.

Zaslouženě. V minulosti dával prostor Trey Burkeovi, v minulém play off zase Ty Lawsonovi a na začátku sezony zase více preferoval Austina Riverse. Jenže nyní se zdá, že i on získal rozhodující argument, aby dával českému rozehrávači větší šanci.

V polovině druhé části nejprve držel tým dobrou obranou i šňůrou sedmi bodl a ve třetí části zase dobře spolupracoval s Johnem Wallem, který nasázel třicet bodů. Celkem odehrál 24 minut, což bylo nejvíce v sezoně.

„Je to zabiják, i když to o něm mnoho lidí neví. Dost lidí ho dostatečně nerespektuje, protože je Evropan, ale oni ho neznají. On tuhle hru ovšem umí,“ připojil se tak s chválou i Beal.

Ve chvíli, kdy se Wizards nachází spíše v dolní polovině tabulky a ještě před zápasem jasně ventilovali, že všichni jejich hráči jsou k dispozici pro trejd (včetně hvězdných Walla a Bradleyho Beala), může být Satoranský právě boostem, který může pomoci najít cestu z krize ven. „Jak jsem řekl, jsem trochu pomalejší, ale teď už to vím. Musím mu najít více minut,“ zopakoval proto Brooks.

Lepší nakonec pozdě, než nikdy… Další utkání čeká Wizards v noci z pátku na sobotu na hřišti silného Toronta Raptors.